Strasbourg, France

Les terrains synthétiques en billes de caoutchouc, c'est terminé à Strasbourg. Les élus ont voté à la quasi-unanimité lundi après-midi, après un long débat, en fin de conseil municipal.

Le terrain du stade de la Canardière refait en matières naturelles

Les discussions ont eu lieu à l'occasion du remplacement du terrain du stade de la Canardière dans le quartier de la Meinau à Strasbourg. Lui sera bien refait mais en matières naturelles.

Moratoire contre la construction de ces terrains à Strasbourg

Un moratoire a été proposé par les élus pour arrêter la construction de ces terrains synthétiques en billes de pneus, en attendant les conclusions du rapport de l'ANSES qui sera remis au gouvernement fin juin.

Pour l'instant, les avis sur ses petites billes de pneus qui collent à peau et qui s'infiltrent dans les chaussettes sont contradictoires, certaines études parlent même de substances classées toxiques ou cancérigènes qui se retrouveraient dans ces granulés en caoutchouc.

Des billes de liège à la Wantzenau

Deux clubs de foot en Alsace seulement se sont dotés d'un terrain synthétique nouvelle génération, avec des billes de liège. C'est le cas du FC La Wantzenau, il coûte 15 à 20 % plus cher qu'un synthétique traditionnel, mais le président de la Wantzenau Alain Kern ne regrette pas ce choix : "c'est une meilleure qualité, en plus on n'a pas besoin d'arrosage, c'est comme un terrain en herbe, il est très souple, et on peut y jouer 11 mois dans l'année".