Plus de trente morts du Covid en Dordogne depuis le début du mois de janvier

Malgré une décrue du nombre de contaminations en France, les décès restent nombreux en milieu hospitalier. On en compte plus d'une trentaine depuis le début de l'année 2022 en Dordogne.

Depuis mercredi, la France, comme d'autres pays européens, commence à lever des restrictions liées au COVID. Le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. Les jauges recevant du public assis (stades, salles de spectacles) sont abandonnées. Le télétravail n'est plus imposé.

En Dordogne, les chiffres ne sont pas bons

Le nombre de décès liés au Covid a pourtant beaucoup augmenté depuis le début de l'année. Il a eu trente morts en janvier, et cinq rien que pour le premier février. Il s'agit pour la plupart de personnes non vaccinées ou vaccinées mais âgées et présentant des fragilités.

Omicron moins dangereux mais plus contagieux

Le variant OMICRON est réputé moins dangereux mais il contamine plus de monde. Mathématiquement: plus il y a de malades, plus il peut y avoir des cas graves ou des décès. Aujourd'hui, un peu moins de la moitié des tests réalisés en Dordogne reviennent positifs (42%). Et c'est le variant OMICRON dans plus de 98 % des cas.

Plus de 10 000 contaminations par semaine

Le nombre de périgourdins contaminé explose. Il y en a eu plus de 13 000 en une semaine. C'est dix fois plus qu'en octobre. C'est chez les 10-19 ans que le taux d'incidence est le plus élevé. Enfin le taux d'occupation des lits de réanimation reste haut, un peu moins de 60 % contre 17 % en octobre. preuve qu'il n'est pas encore temps de lever complètement la garde contre le virus.