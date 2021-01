Plus écologiques, plus jolis et plus agréables : les messins pas près de se débarrasser des masques en tissu

Le Haut conseil de santé publique (HCSP) préconise ce lundi d'éviter d'utiliser des masques "artisanaux" fabriqués à la maison ou non homologués par la norme Afnor. Ils équipent pourtant de nombreux messins soucieux d'arborer un imprimé plus esthétique et plus durable.