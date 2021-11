Plusieurs cas de Covid 19 après un concert de Patrick Fiori à Barlin dans le Pas-de-Calais

Le maire de Barnin interpelle ses habitants sur les réseaux sociaux. Si vous étiez présents au concert de Patrick Fiori ce dimanche 7 novembre vous devriez vous faire tester. Un peu plus de 600 spectateurs ont assisté au concert du chanteur au centre culturel de Barlin. La salle était accessible qu’à ceux qui présentaient un pass sanitaire et le port du masque était de rigeur. Malgré toutes les précautions, deux membres de l’équipe de tournée de Patrick Fiori ainsi que deux spectateurs viennent d’être testés positifs au Covid-19.

Le maire de Barlin invite tous les spectateurs à se faire dépister

Julien Dagbert, maire de Barlin, a donc invité lancé un appel sur les réseaux sociaux ce jeudi après-midi : « Malgré le strict respect des mesures barrières, ainsi que toutes les précautions prises par les équipes de production, artistique et d’accueil, deux membres de l’équipe de tournée de Patrick Fiori viennent d’être dépistés positifs à la COVID-19. Nous avons également appris ce matin que deux spectateurs, qui ont assisté à la représentation le dimanche 7 novembre 2021, sont positifs. Si vous étiez présents au concert de dimanche à l'espace culturel de Barlin,vous êtes potentiellement exposé à un risque suite à un contact. C'est pourquoi, nous ne pouvons que vous inviter à vous rapprocher d'un centre de dépistage le plus rapidement possible."

Pass sanitaire et masque obligatoire lors du concert à Barlin

Le maire de Barlin était présent au concert, il a donc réalisé un test ce jeudi qui s'est révélé négatif. Le virus aurait circulé lors du concert, malgré les nombreuses précautions, comme l'explique Julien Dagbert : "Ca nous rappelle que le risque zéro n'existe pas même si toutes les mesures ont été respectées : le contrôle du pass sanitaire à l'entrée, le contrôle des équipes à leur arrivée sur place et puis le masque obligatoire. On s'était interrogé sur l'obligation du port du masque puisque dans certaines salles le masque n'est pas obligatoire quand on présente le pass sanitaire mais on a souhaité garder le masque pendant toute la durée du spectacle. Malgré cela le virus a peut-être circulé. La priorité même si on ne présente pas de symptômes c'est de se faire tester. On espère avoir des nouvelles rassurantes très rapidement."

Sur sa publication le maire de Barlin rappelle que "Les personnes ayant un schéma vaccinal complet et n'étant pas inmunidéprimées non pas d'obligation d'isolement. La période, avant le test et les 7 jours suivants, doit s’accompagner du port rigoureux du masque à l'intérieur et du strict respect des mesures barrières et de la distanciation physique, en évitant les personnes à risque."

De son côté Patrick Fiori est obligé de reporter ses prochaines représentations. Le chanteur a partagé l'information sur Facebook et Instagram ce mercredi 10 novembre : « Malgré le strict respect des mesures barrières depuis le début de la journée, ainsi que toutes les précautions prises par les équipes de production, artistique et d'accueil, deux membres de l'équipe de tournée de Patrick Fiori viennent d'être dépistés positifs à la Covid-19. Nous sommes donc contraints de reporter une nouvelle fois les deux représentations à Lille au théâtre Sébastopol. » Ces deux représentations prévues à Lille sont donc reportées au mardi 4 janvier et mercredi 5 janvier 2022.