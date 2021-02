Plusieurs cas de Covid-19 chez les policiers et les CRS de Poitiers

A Poitiers, malgré les mesures de sécurité sanitaire, des cas de Coronavirus ont été détectés au commissariat de police et à la CRS 18. Dix cas positifs recensés parmi les policiers samedi dernier et 39 cas confirmés parmi les CRS poitevins. Les syndicats demandent des mesures complémentaires.

Des cas de coronavirus chez les policiers et les CRS de Poitiers ! Une dizaine de cas en une semaine au commissariat de Poitiers, dont la moitié a priori de variants anglais. Le premier agent touché a sans doute été contaminé lors d'une intervention le mardi 26 janvier dans le quartier St Eloi, ensuite, tout s'est accéléré avec un dizaine de cas recensés dès le samedi suivant. Les fonctionnaires positifs au Covid sont en arrêt maladie chez eux et sont suivis par leurs médecins. Les cas contacts eux sont à l'isolement à domicile pendant sept jours avec des tests à refaire avant leur retour.

Un syndicat demande à tester tous les policiers

La direction départementale de la sécurité publique suit le protocole sanitaire à la lettre : des cloisons de plexiglas entre les bureaux, les enquêteurs et les gardés à vue, des masques tissus et chirurgicaux pour les personnels. Des masques FFP2 dans les véhicules en cas d'intervention au contact de malades éventuels.

Mais de par la nature même de leurs missions, les policiers restent exposés au risque de contamination. Le syndicat Alliance réclame donc des tests massifs pour les policiers de Poitiers et Châtellerault de manière à mettre un coup d'arrêt immédiat à un cluster éventuel, comme le précise Pascal Ménard, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale pour la Vienne.

"Ces tests massifs visent à rassurer les agents, leurs familles mais aussi la population car lorsqu'on va en intervention on est au contact des gens. Ils doivent savoir que leur police a minimisé au maximum les risques de contamination et qu'ils sont en sécurité"

Le syndicaliste précise tout de même que malgré la dizaine de cas positifs, il n'y a pas de risque pour la continuité du service public. Les policiers assurent bel et bien leurs missions.

Une quarantaine de cas positifs à la CRS 18

Chez les CRS, la compagnie 18 de Poitiers est également touchée avec 39 cas positifs recensés il y a une semaine et demi. Les premiers cas sont intervenus après une intervention sur des manifestations à Nantes, sans doute au contact de manifestants. Toute la compagnie qui compte 135 hommes et femmes a été placée à l'isolement pendant sept jours minimum. Elle devait partir en intervention à Toulouse jeudi dernier, ça a été reporté. Les missions ont repris seulement ce mercredi avec une intervention à Mont de Marsan pour couvrir un voyage officiel. Et même si le maximum de précautions est pris pour proteger les effectifs, les CRS poitevins ne sont pas sereins face à la réalité de leur métier et du risque Covid.

Des risques liés à la nature même de leur mission

A l'issue de la période d'isolement, les 128 agents confinés ont été à nouveau testés. Ceux qui présentaient toujours des risques sont restés chez eux, les autres ont repris le travail. Ce mercredi 3 février, une colonne de 70 CRS poitevins a pris la route pour une mission de sécurisation à Mont de Marsan (un déplacement officiel prévu ce jeudi). Ils iront ensuite à Toulouse si besoin. Dans tous les cas et malgré les mesures anti-covid mises en place au quotidien, ils s'exposent à des risques.

Six CRS par fourgon sur dérogation

Rien que lors du déplacement par exemple. En temps normal, les CRS sont six par fourgon. Avec le risque Covid ils sont censés être quatre, mais vu qu'il manque des véhicules dans certaines compagnies, la direction centrale a tout de même autorisé des dérogations à six personnes par véhicule. Alors certes, les agents sont équipés de masques, il y a du gel hydroalcoolique à disposition. Pour les repas, dans les réfectoires, c'est un CRS par table, avec des services décalés autant que possible.

Des sanitaires partagés en temps de covid

Mais c'est pour l'hébergement que c'est plus compliqué. Lors de leurs missions, les CRS logent soit dans des hôtels conventionnés, mais le plus souvent ils dorment dans des cantonnements, des bâtiments anciens avec, comme ils l'ont demandé, des chambres individuelles mais des sanitaires en commun. Ce que dénoncent tous les syndicats interrogés. Aurélien Grégory, lui, représente le syndicat Alliance police pour les CRS de Poitiers....

"Forcément, qu'on trouve ça aberrant de devoir partager les sanitaires à trois ou quatre collègues en période de pandémie"

D'autres syndicats dénoncent également le manque de nettoyage et de désinfection des locaux : une seule femme de ménage et un seul passage par jour par exemple pour les bâtiments de Poitiers.

Faut-il suspendre les formations internes ?

Et puis, il y a la question des formations qui pose problème. Le syndicat SGP-Police FO pour les CRS de Poitiers, se demande pourquoi on a maintenu celle de Béthune fin janvier. "Juste après cette formation la CRS 15 de Lille a enregistré douze cas positifs de coronavirus." Or des CRS Poitevins étaient inscrits à cette formation.