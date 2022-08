Plusieurs cas de dengue détectés à Fayence dans le Var

Plusieurs cas autochtones de dengue ont été indentifiés à Fayence, au mois de juillet dernier, selon les informations de l'Agence régionale de santé. Il s'agit précisément de cinq cas autochtones de la maladie détectés à ce jour dans la commune varoise. Ces personnes ont présenté leurs symptômes entre mi-juillet et fin juillet. Tous sont situés dans un même secteur de la commune "confirmant la circulation du virus sur cette zone", selon l'ARS.

Pour rappel, la dengue se transmet de personne à personne par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique tigre infecté par le virus. On parle de cas autochtone quand une personne a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

Un autre cas autochtone de dengue a été identifié en région Paca à Saint-Jeannet (Alpes Maritimes), sur une personne qui a présenté des symptômes début août. Aucun lien n'a été établi avec les cas détectés dans le Var.

Aucun cas recensé en Paca n’a présenté de signes de gravité, selon l'ARS.

Des opérations de démoustications en cours

Pour limiter la propagation de la maladie, des opérations de démoustication sont réalisées dans les zones concernées par l’Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID-Med) dans les quartiers de résidence des cas détectés (voie publique, jardins privés), ainsi que dans des lieux fréquentés par les cas identifiés pendant leurs périodes de contagiosité. Ces interventions permettent d’éliminer les moustiques adultes potentiellement infectés et de supprimer les gîtes larvaires pour limiter la prolifération des moustiques sur ces secteurs.

Ces actions de démoustication sont complétées par des interventions en porte-à-porte de l’ARS et de Santé Publique France pour informer la population de ces quartiers, rappeler les gestes de prévention et identifier d’éventuels autres cas suspects de dengue.

Pour limiter le développement des moustiques autour de son domicile, il convient de :

ranger à l’abri de la pluie tout ce qui peut contenir de l’eau (seaux, arrosoirs)

bâcher hermétiquement ou recouvrir d’une moustiquaire les réserves d'eau (fût, bidon, piscine non traitée)

veiller au bon écoulement des gouttières

ramasser les déchets verts qui peuvent devenir des lieux de repos pour les moustiques adultes

Les symptômes de la dengue : forte fièvre, accompagnée par exemple de douleurs musculaires

La dengue est asymptomatique dans 50% à 90 % des cas. La forme "classique" est bénigne et se manifeste par une forte fièvre qui arrive brutalement. Dans les cas de dengue, elle est associée à au moins un autre signe clinique tel que des maux de têtes, des douleurs musculaires ou articulaires ou lombaires et en l’absence de toux, écoulement nasal, maux de gorge, difficultés respiratoires ou plaies infectées. L’évolution est le plus souvent favorable au bout de quelques jours. En revanche, la forme sévère peut survenir dans moins de 5% des cas et peut être mortelle, selon Santé publique France.