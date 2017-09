Plusieurs communes privées d'eau potable en Haute-Saône

Attention en Haute-Saône. L'eau de nombreuses communes n'est plus potable, selon l'Agence régionale de santé ce jeudi. Les analyses du contrôle sanitaire révèlent des contaminations bactériennes. Mieux vaut donc boire de l'eau minérale jusqu'au retour à la normale.

Cela devient malheureusement une habitude. L'eau de nombreuses communes de Haute-Saône n'est plus potable alerte l'ARS, l'Agence régionale de santé. Cela concerne les communes de Ternuay et Ecromagny mais aussi les réseaux de Fresse-le-Bas, de la Mer, le réseau de Belomchamp ou encore les hameaux de Mélisey alimentés par Ternuay et Ecromagny.

Des risques de gastro-entérite

Les analyses du contrôle sanitaire ont révélé des contaminations bactériennes. Ce qui signifie que sa consommation pourrait provoquer une gastro-entérite. Mieux vaut donc éviter aussi de se laver les dents ou de laver les aliments, et préférer l'eau minérale en bouteilles. Mais l'eau du robinet peut tout de même servir pour la toilette ou laver le linge. L'ARS informe par ailleurs que l'eau du robinet est à nouveau consommable sur la commune de Cintrey.