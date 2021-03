Plusieurs dizaines d'automobilistes venus de départements reconfinés verbalisés en Charente-Maritime

Ils ont joué, et ils ont perdu... En Charente-Maritime, plusieurs dizaines d'automobilistes ont été verbalisés ce weekend, pour avoir quitté leur département reconfiné, malgré l'interdiction de circuler d'une région à une autre. C'est le groupement départemental de la gendarmerie qui l'annonce ce lundi, dans des publications sur les réseaux sociaux. A la clé, des amendes à 135 euros.

Selon les professionnels du tourisme, beaucoup de vacanciers reconfinés ont joué la prudence et le civisme, en annulant leur séjour dans notre région dès ce week-end. D'autres ont maintenu leur déplacement, d'où ces verbalisations, lors de contrôles réalisés sur les îles de Ré et d'Oléron, ainsi qu'au péage sur l'A10 à Saint-Jean-d'Angély. Difficile de faire croire samedi qu'on était parti la veille, quand on avait encore le droit de circuler, alors que la voiture était pleine de bagages.

Mais maintenant que ces touristes ou télétravailleurs sont présent dans la région, Stéphane Villain, président de Charentes tourisme et maire de Châtelaillon-Plage appelle les autorités à la clémence : "ceux qui sont partis dans les dates légales, c'est-à-dire le vendredi, bienvenue chez nous ! Et puis pour ceux qui sont passés à travers les mailles du filet, bienvenue aussi ! On a intérêt à les accueillir dans les meilleurs conditions, car ce sont eux qui font marcher notre économie. Que l'on soit clément, ça me paraît de bon sens. Simplement, qu'ils respectent les gestes barrières, et je suis sûr que ça ne fera pas remonter pour autant les taux de propagation du virus."

Trois cafés également verbalisés, ainsi que les participants à une fête sauvage

Stéphane Villain pense notamment à ces milliers de Franciliens disposant d'une résidence secondaire dans notre région : entre du télétravail dans un petit appartement parisien, et la même chose au bord de la mer ou à la campagne, difficile de résister.

Par ailleurs, trois propriétaires de cafés ont été verbalisés ce week-end en Charente-Maritime, au Château-d'Oléron, Ars-en-Ré et Courçon : des clients consommaient en salle à l'arrivée des gendarmes. Leur dossier est également transmis au préfet, qui peut décider de fermetures administratives.

135 euros encore au programme d'une trentaine de jeunes gens, réunis ce week-end pour une fête clandestine dans un cabanon de Marennes, situé au cœur des marais.