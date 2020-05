Deux personnes qui sont intervenues la semaine dernière à l’école Célestin Freinet de Soyaux et au centre social culturel et sportif de La Couronne ont été testées positives au covid 19 annonce la préfecture de Charente. Les deux établissements ainsi que les écoles liées au centre social vont fermer

Plusieurs écoles de Soyaux et de La Couronne fermées après la découverte de cas de Covid-19

Des analyses virologiques ont révélé ce samedi 16 mai deux cas positifs au COVID 19 chez des personnes qui sont intervenues à l’école Célestin Freinet de Soyaux et au centre social culturel et sportif de La Couronne.

Les équipes d’évaluation et de recherche des cas contact de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et de l'Aagence régionale de santé (ARS) ont mené une enquête. Les deux personnes ont "constamment porté un masque et n’ont eu aucun contact rapproché avec des enfants".

La préfecture de Charente et les maires des communes concernées, ont quand même décidé de fermer temporairement ces établissements ainsi que les écoles Marie Curie-Jacques Prévert, maternelles du Parc et Étang des Moines de La Couronne associées au centre social.

Les parents peuvent contacter le 05 17 20 33 00 (ARS) pour toute demande d’information sanitaire. L’évaluation globale menée dans ces établissements permettra d’estimer la possibilité d’une reprise scolaire au 25 mai.