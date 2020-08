Plusieurs îles bretonnes imposent le port du masque

Dans plusieurs îles bretonnes, comme Groix et Bréhat, des arrêtés imposent le port du masque aux endroits les plus fréquentés.

Comme Concarneau, Saint-Malo, Pont-Aven, Locronan... Le port du masque est maintenant obligatoire dans les lieux les plus fréquentés de certaines îles bretonnes.

A Groix, le port du masque devient obligatoire ce vendredi 7 août, tous les jours de 10 heures à 14 heures "dans le bourg piéton et aux abords des halles". Il est aussi obligatoire de 21 heures à 7 heures du matin sur les quais de Port-Tudy et dans la rue du Général de Gaulle (jusqu'à l'intersection avec la rue des Coureraux). Seuls les enfants de moins de 10 ans sont exemptés du port du masque.

A Bréhat, la mairie rappelle que la préfecture a pris le 24 juillet "un arrêté d'obligation du port de masque en milieu ouvert dans les lieux urbanisés de haute densité de population du Port Clos et du Bourg", mais également au niveau des embarcadères de l'Arcouest à Ploubazlanec.

Les Vedettes de Bréhat rappellent que l port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le port de l'Arcouest et jusqu'à l'arrivée à Bréhat.

Aux Glénan, la mairie de Fouesnant impose le port du masque sur la cale de Saint-Nicolas (et celle de Beg-Meil également)

La mairie de l'île de Batz explique sur son site internet qu'il est "fortement recommandé de porter le masque sur la voie publique".

Belle-Ile en mer

A Belle-Île, la mairie du Palais indique que pour des démarches en mairie il est "impératif" de se munir d'un masque et... d'un crayon noir.

Le port du masque est obligatoire sur le marché de Bangor.

A Sauzon, un arrêté impose le masque en extérieur sur les marchés, lors des vendredis piétons (de 17h30 à minuit) et dans les espaces publics à forte fréquentation potentielle, lors des animations culturelles de plein air ou en lieu clos dès que le rassemblement excède plus de dix personnes et tous lieux pouvant impliquer une promiscuité immédiate.

La compagnie océane qui effectue les rotations entre Belle-Île et le continent rappelle que le masque est obligatoire, dès 11 ans, dès l'arrivée en gare et à bord des navires, jusqu'à la zone de débarquement.