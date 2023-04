Plusieurs mobilisations dans les Bouches-du-Rhône pour dire "stop à la mort au travail"

Pour cette journée dédiée à la santé au travail, le collectif des familles de victimes "stop à la mort au travail" déploie une banderole ce vendredi à 18 heures 30 devant la mairie Venelles. Une autre action est prévue également à Marseille. Cette fois c'est le syndicat CGT construction qui est à la manœuvre dès 7 heures ce vendredi devant la chambre patronale du BTP.

Ces rassemblements rappellent que les chiffres de la mortalité au travail ne faiblissent pas, ni ceux des accidents de travail. Le secteur du BTP est le premier a être impacté. Selon la CGT : "un ouvrier meurt chaque jour en France et un accident de travail se produit toutes les cinq minutes".

Les familles en deuil ne se sentent pas soutenues

"Mon fils est mort pour 14 euros de rubalise", explique Nathalie Bardel. Cette Varoise a perdu son fils Hugo en 2018. Sur son lieu de travail des Alpes-de-Haute-Provence, alors qu'il était encore apprenti, un arbre lui est tombé dessus. Après deux procès, l'entreprise a été reconnue responsable, car le périmètre de sécurité nécessaire au moment de l'abattage des arbres n'avait pas été respecté. Cette maman inconsolable par la mort de son enfant, s'est sentie seule et abandonnée dans ses démarches administratives et judiciaires. "Au tribunal, j'avais l'impression de devoir prouver que c'était mon fils la victime. Il n'y avait aucune humanité", s'indigne-t-elle.

Un sentiment que partage Michel Bianco, habitant de Venelles près d'Aix-en-Provence et membre du collectif des familles de victimes "stop à la mort au travail". "Dans mon malheur, j'ai eu de la chance car mon passé de syndicaliste a permis de faire avancer l'enquête rapidement pour comprendre ce qu'il s'était passé", raconte ce père qui milite depuis le décès de son fils Jérôme, 32 ans, sur son lieu de travail le 2 août 2006 à Sophia Antipolis, près de Nice. 8 mètres au-dessus du sol, il nettoie des vitres d'un bâtiment, la plateforme sur laquelle il se trouve n'est pas sécurisée, Jérôme bascule dans le vide et fait une chute mortelle. Il ajoute : "mais cette solitude je la comprends au travers du discours des autres membres du collectif".

Les entreprises dans les deux cas ont été reconnues coupables. Mais les compensations financières n'effacent pas la douleur de ces morts invisibles.

Un travail de fonds mené par Matthieu Lépine

Depuis 2019, un professeur d'Histoire-Géographie de région parisienne documente ces "morts au travail" sur les réseaux sociaux. Matthieu Lépine, sur le modèle du journaliste David Dufresne et de son "allô place Beauvau", recense ce qu'il appelle "l'hécatombe invisible". Selon lui, les chiffres avancés par les différentes institutions d'Etat ne sont pas exacts, voire incomplets. Sur son blog, il compare les chiffres : "Selon la caisse nationale de l'assurance maladie, , il y aurait eu 733 décès dans des accidents du travail en 2019. (...) La Dares (Ministère du Travail) avance quant à elle le chiffre de 790 morts pour la même année." La différence entre ces deux chiffres ? La méthode de comptable. Le chercheur avance lui, "au minimum 896 morts dans des accidents du travail en 2019 en France".

Comment assurer la sécurité des salariés ?

Alors pour sortir de ces chiffres qui ne se stabilisent pas, les syndicats ont plusieurs idées. Ils proposent en priorité le rétablissement des comités d'hygiène, de santé et des conditions de travail (CHSCT), réformés en 2020. Mais pas seulement : selon la CGT construction des Bouches-du-Rhône il faut "faire prendre conscience aux patrons et au gouvernement que la baisse des cotisations patronales pendant les arrêts de travail pour un accident de travail, a pour conséquence d'abaisser les budgets de prévention en entreprise".

Du côté du collectif des familles de victimes "stop à la mort au travail", on réclame aussi le rétablissement des CHSCT. Mais Michel Bianco va plus loin : il souhaite des peines à la hauteur véritable de la responsabilité des "délinquants de la santé et de la sécurité au travail".