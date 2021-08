L'hôpital de Metz va accueillir des malades du covid d'Occitanie

Si dans nos contrées l'épidémie de coronavirus reste stable, ce n'est pas le cas dans les trois régions du sud de la France et dans les Antilles. Pour éviter toute tension hospitalière des transferts de patients vont être effectués et des soignants vont être envoyés en Guadeloupe et en Martinique.

Avec l'afflux de touristes sur le littoral méditerranéen en ces vacances estivales, les régions du sud de la France connaissent un fort rebond épidémique. Pour prévenir la saturation des hôpitaux occitans, des transferts de patients devraient être organisés dès cette semaine.

Après les transferts du Grand Est vers les autres régions en 2020, la Moselle rend la pareille

Le taux d'incidence en Occitanie est de 412,8 nouveaux malades pour 100 000 habitants contre 128,3 pour 100 000 en Grand Est. Ce grand écart est encore plus grand quand on compare les chiffres du département de l'Hérault (601,8 pour 100 000) à ceux de la Moselle (155 pour 100 000). Prévenir plutôt que guérir... c'est le choix fait par l'ARS Occitanie qui va transférer une vingtaine de patients dans d'autres régions françaises moins concernées par le virus. Deux à trois d'entre eux devraient arriver dans la semaine au CHR de Metz-Thionville, selon sa directrice générale, Marie-Odile Saillard.

Des renforts mosellans envoyés aux Antilles

En Guadeloupe et en Martinique la situation est déjà devenue hors de contrôle avec des hôpitaux saturés et des taux d'incidence de 1 166 en Martinique et de 1 747 pour 100 000 habitants en Guadeloupe. Une forte contamination qui concerne principalement les jeunes, mais qui s'étend progressivement aux autres classes d'âge. Alors pour aider ces régions, 240 soignants métropolitains volontaires vont être transportés vers les deux îles. Le CHR de Metz met là aussi la main à la pâte, en envoyant deux infirmiers et un médecin.

Aider : une évidence pour le CHR Metz-Thionville

Tous les habitants du Grand Est restent marqués par la grande solidarité qui s'était opérée entre les régions françaises lors de la première vague au printemps 2020. De nombreux patients de notre région, très touchée par l'épidémie, avaient été transportés vers d'autres hôpitaux français. Marie-Odile Saillard s'en souvient très bien, alors quand la Martinique, la Guadeloupe et l'Occitanie ont demandé de l'aide, répondre positivement était une évidence : "Ne l'oublions, je suis précisément bien placée pour rappeler que j'étais celle qui, en son temps pendant la première vague, a appelé au secours pour demander des transferts vers d'autres régions. Donc il était normal et évident que nous répondions présents à cette demande." Si l'arrivée des patients en provenance d'Occitanie n'est pas encore connue, le départ des soignants mosellans vers les Antilles était prévu ce mardi.