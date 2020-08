Plusieurs rugbyman du Stade Français testés positifs au covid-19 après un stage à Nice

Le club de rugby parisien l'annonce ce jeudi : plusieurs joueurs, de retour d'un stage sur la Côte-d'Azur, ont été testés positifs au covid-19, mais sont asymptomatiques et placés en quarantaine.

Des joueurs du Stade Français ont été testés positifs au coronavirus, annonce ce jeudi le club de rugby de la capitale, de retour d'un stage à Nice de quatre à cinq jours. Le test hebdomadaire obligatoire effectué chaque semaine s'est révélé cette fois positif pour une dizaine d'entre eux, d'après l'Équipe. Ils sont tous asymptomatiques, isolés et placés en quarantaine. De nouveaux tests seront pratiqués dès lundi.

Ont-ils été contaminés à Nice ?

D'après le Stade Niçois qui recevait les joueurs parisiens pour le stage, les distances ont été respectées et il n'y a pas eu de contacts entre eux et les rugbyman niçois, à la demande de la Ligue nationale de rugby. Par précaution, le staff et les potentiels cas-contacts sur place seront testés à Nice dans les prochains jours, dont le président du club.

Après avoir repris l'entraînement le 15 juin, les Parisiens doivent disputer deux matchs le 14 août à Tulle (Corrèze) contre le CA Brive et le 27 août à Toulon. La reprise du championnat du Top 14 est prévue le 5 septembre contre les Bordelais au stade Jean Bouin, leaders avant l'arrêt de la compétition en mars.