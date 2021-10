Plusieurs services de l'hôpital du Bailleul menacés de fermeture à cause d'une loi

La loi Rist, qui entrera en vigueur à la fin du mois, prévoit le plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires embauchés par les hôpitaux publics. Ce qui risque d'entraîner le départ de nombreux praticiens du Pôle santé Sarthe et Loir du Bailleul. Et la fermeture de plusieurs services.

C'est un hôpital qui enregistre chaque année plus de 20.000 passages aux urgences et plus de 500 naissances. Mais qui pourrait être contraint de refuser de nombreux patients très bientôt. À mi-chemin entre Sablé et la Flèche, le Pôle santé Sarthe et Loir du Bailleul, deuxième hôpital du département, voit son fonctionnement menacé à très court terme par l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi Rist le 27 octobre.

"Visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification", cette loi prévoit en effet de contraindre les établissements publics à instaurer le plafonnement de la rémunération des médecins intérimaires déjà prévu par une loi de 2018, mais pas appliqué jusqu'à présent. À partir de la fin octobre, les comptables publics pourront rejeter les paiements de rémunérations hors cadre. Et les ARS pourront dénoncer les contrats devant la justice.

Problème : faute de pouvoir recruter des titulaires, de nombreux services de l'hôpital fonctionnent entièrement ou presque avec ces médecins parfois qualifiés de "mercenaires", quand d'autres jugent qu'ils s'engagent pour le service public et rendent service. Souvent en poste ailleurs, parfois à Lyon ou Bordeaux, ceux du Bailleul viennent assurer des gardes, sur leur jours de repos, pour un salaire net "entre 1.200 et 1.500 euros les 24 h", selon une source au sein de l'établissement. Demain, avec l'application de cette loi Rist, le tarif serait abaissé de 25 % à 30 %, soit autour de 900 ou 1.000 euros.

19 anesthésistes sur 20 ne viendront plus

À ces conditions, "19 médecins anesthésistes sur 20 ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne viendraient plus", s'alarme la CGT du Pôle santé Sarthe et Loir. Or sans anesthésiste, impossible de faire fonctionner "la maternité, le bloc et la chirurgie." La situation est la même pour les urgentistes, dont le faible nombre oblige déjà l'établissement à fermer régulièrement ce service. À la fin du mois, l'hôpital pourrait donc être amputé de plusieurs services. "Et si on les ferme maintenant, on ne les rouvrira jamais", craint la CGT.

Des rencontres ont eu lieu ces derniers jours entre des représentants des personnels de l'hôpital et les élus du secteur, qui se mobilisent pour alerter le gouvernement sur les effets pervers de cette disposition. Interpellé sur le sujet en commission par le député sarthois Jean-Carles Grelier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, "conscient du cadre trop rigide du texte" et "n’exclut pas d’assouplir les conditions de mise en œuvre de la loi".

Ce mardi, lors des questions au gouvernement, la députée de la circonscription, Sylvie Tolmont, alertera aussi le ministre sur les conséquences de cette loi, "qui n'ont pas été du tout envisagées". De leur côté, les syndicats CGT et Sud de l'hôpital du Bailleul appellent à la grève le 21 octobre.