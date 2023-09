Plusieurs services du CHU d'Angers perturbés à cause d'une inondation

De fortes pluies ont touché la région d'Angers dans la nuit du mardi 12 septembre. Elles ont provoqué une inondation au rez-de-chaussée d'un bâtiment du CHU que beaucoup de Mayennais fréquentent quotidiennement. La direction de l'établissement angevin indique que "les consultations de gériatrie, d’anesthésie, de dermatologie, de chirurgie maxillo-faciale, orale et stomatologie, de chirurgie plastique et d’ORL vont être perturbées ce mardi 12 et ce mercredi 13 septembre". Les patients concernés seront contactés directement par le secrétariat de l'hôpital.

Consultations perturbées dans plusieurs services

Le CHU d'Angers précise que les urgences et la sécurité des soins sont assurées. Les pompiers et les techniciens du site sont actuellement au travail pour réparer les dégâts et remettre tout en ordre le plus vite possible.