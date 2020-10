Plusieurs suspiscions de Covid-19 au RC Lens, incertitude pour le match contre Nantes

Plusieurs membres du club sang et or seraient atteints du coronavirus.

Le coronavirus pourrait bousculer le calendrier du RC Lens et de la Ligue 1 de football ce weekend. Plusieurs membres du club sang et or sont en effet suspectés d'être contaminés au Covid-19. De nouveaux tests vont être réalisés ce samedi.

Selon les informations de France Bleu Nord, le club craint un report du match prévu ce dimanche 25 octobre à 13 heures contre Nantes, au stade Bollaert-Delelis, pour le compte de la 8e journée du championnat.