Plusieurs syndicats lancent un appel à la grève illimitée à l'hôpital Nord Franche-Comté

La CFDT, la CGT et la CNI lancent un appel à la grève illimitée au sein de l'hôpital de Trévenans. Les trois syndicats s'opposent à l'obligation vaccinale du personnel et réclament plus de moyens pour l'établissement de santé.