PMA pour toutes : le CHU de Clermont-Ferrand accueille ses premiers couples de femmes

Depuis quelques semaines, le CHU de Clermont-Ferrand a ouvert à toutes les femmes son service d'assistance médicale à la procréation et accueille ses premières femmes en couple et femmes non-mariées.

La PMA pour toutes est désormais une réalité en Auvergne, alors que la loi bioéthique a été votée le 2 août dernier, le CHU de Clermont-Ferrand accueille depuis quelques semaines ses premières femmes en couple et femmes non-mariées candidates à la procréation médicalement assistée (PMA).

Depuis la rentrée, les demandes de PMA au CHU ont été multipliées par cinq et 120 dossiers ont été déposés, à 60% par des femmes en couple et à 40% par des femmes non-mariées : "On savait qu'il y avait une vraiment demande sociétale mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi importante," avoue Dr Florence Brugnon, cheffe du service assistance médicale à la procréation au CHU.

Dr Florence Brugnon, cheffe du service d'assistance médicale à la procréation au CHU. © Radio France - Théophile Vareille

Des moyens supplémentaires alloués

"Beaucoup de ces femmes, attendaient ce dispositif depuis des années, beaucoup ont déjà essayé de faire une PMA à l'étranger, c'est un soulagement pour elles, mais cela veut peut-être dire que la demande va sûrement diminuer dans les mois à venir," tempère Dr Brugnon.

Dr Florence Brugnon, au sujet de la forte demande de PMA depuis son ouverture à toutes les femmes. Copier

Pour accompagner ces femmes, le CHU a reçu une enveloppe financière du ministère de la Santé et a pu recruter une sage-femme, une assistance sociale et dégager du heures de gynécologue et psychologue. Les premières femmes ont été accueillies ces derniers jours pour entamer leur parcours de 6 à 8 mois pouvant aboutir à une PMA. Les premières naissances pourraient ainsi avoir lieu en septembre.

Le service d'assistance médicale à la procréation, créé en 1982 au CHU de Clermont-Ferrand, se situe sur le site Estaing. © Radio France - Théophile Vareille

Un besoin de donneurs d'ovocytes et de spermatozoïdes

Face à cette demande importante, Dr Florence Brugnon lance désormais un appel aux donneurs d'ovocytes et de spermatozoïdes : "On en avait déjà besoin mais là encore plus avec cette demande grandissante, pour les couples ayant besoin d'un ovocyte le délai d'attente était déjà auparavant de deux ans, il y a un besoin urgent."

"Il y a besoin urgent de donneurs" alerte Dr Florence Brugnon. Copier

Ce mercredi 20 octobre, l'Agence de la biomédecine a déjà lancé un appel aux dons national, alors que l’anonymat des donneurs sera levé le 1er septembre 2022.