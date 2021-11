PMA pour toutes : le CHU de Rouen mise sur l'appel aux dons de gamètes pour faire face au "tsunami"

L'attente des femmes seules et des couples de femmes étaient immense. Dès la parution des décrets autorisant la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes, en septembre, le service dédié du CHU de Rouen a été submergé de demandes : 250 en un mois quand on compte 40 demandes chaque année de couples infertiles. Pour autant, la chef de service du laboratoire de biologie de la reproduction cecos, le professeur Nathalie Rives se veut rassurante : "Nous savions que ça allait arriver et nous allons tout faire pour répondre aux attentes et pour que ça se passe bien".

Faire face à une activité en très forte hausse

Pour répondre aux attentes, il faut ouvrir des consultations et donc recruter, former et obtenir les financements. Le professeur Rives reconnaît que les journées sont denses en ce moment. L'objectif est de répondre donc mais aussi de maintenir des délais d'attente raisonnables. Ils sont de trois mois environ aujourd'hui pour le premier rendez-vous. Mais il faut aussi que les réserves de gamètes soient suffisantes et c'est bien là l'enjeu.

La nécessité du don de gamètes

Pour les couples stériles et maintenant les femmes seules et les couples de femmes, l'aide médicale à la procréation passe par le don de gamètes, des spermatozoïdes et parfois aussi des ovocytes. face à l'explosion des demandes, il faut renforcer les stocks d'où une campagne d'information intitulée "Merci" diffusée sur différents supports. Parallèlement, des actions vont être menées jusqu'en début d'année 2022. Ce qui est rassurant explique le professeur Nathalie Rives, c'est qu'"à chaque campagne, on voit immédiatement l'impact avec une hausse des donneurs". C'est d'autant plus important que la loi change aussi sur ce volet. En septembre 2022, les dons de gamètes ne seront plus anonymes et l'on peut craindre un impact. Encore une fois, la cheffe de service veut faire preuve d'optimisme : "En France, ça fera presque 4 ans de discussions et tout ça a permis progressivement d'informer, de changer les mentalités. Donc il y a une préparation. Nous, on a trouvé que c'était trop long mais finalement, sur certains aspects, ça a eu un effet bénéfique". Aujourd'hui, les délais d'attente sont de 9 mois pour un don de spermatozoïdes, 18 mois à 2 ans pour un don d'ovocytes et Nathalie Rives espère pouvoir proposer mieux.

Donner pour des milliers de "mercis" est simple. Il faut avoir entre 18 et 45 ans pour les hommes, 18 et 37 pour les femmes et il n'est plus nécessaire aujourd'hui d'avoir déjà eu des enfants. Le don est gratuit mais tous les frais sont pris en charge.