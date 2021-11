PNR de la Brenne : un nouveau contrat local de santé pour répondre aux besoins du territoire

Des objectifs et des actions concrètes pour la santé des habitants de la Brenne pour les prochaines années. C'est le but du nouveau contrat local de santé du PNR, signé lundi 8 novembre à la maison du parc à Rosnay.

C'est la deuxième édition, la première avait été signée en 2015. Et depuis beaucoup de choses ont changé : la fermeture de la maternité du Blanc et la crise sanitaire ont rebattu les cartes. Certains enjeux ont changé, mais il y a toujours la même question : comment lutter contre la désertification médicale et assurer un accès aux soins suffisant aux habitants ?

L'objectif de ce contrat local de santé est de coordonner les acteurs de la santé, les professionnels, les associations pour assurer la meilleure prise en charge médicale possible. "La disparition de la maternité est un vrai traumatisme pour le territoire, estime Laurent Laroche, le président du PNR de la Brenne. Il s'agit aujourd'hui de pallier. On ne recréera jamais une maternité, mais essayer de trouver des solutions qui puissent faciliter la vie des habitants du territoire".

Renforcer l'accompagnement avant et après la naissance

"Au coeur de nos réflexions : permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions, car la maternité ayant disparu, aujourd'hui les femmes qui vont accoucher vont plutôt sur Châtellerault ou Poitiers, et c'est un vrai souci pour nous, avec tous les risques que cela peut comporter, poursuit-il. On ne pourra résoudre ce problème là, mais essayer de les accompagner en amont et en aval, avec un vrai suivi. Pour nous, c'est essentiel. La vie d'un territoire, ça commence par ses enfants et la vie de famille".

Pour parvenir à la signature de la deuxième version de ce contrat local de santé, il a fallu établir un diagnostic des besoins sur le territoire, et réunir les différents acteurs pour faire ressortir plusieurs actions et dispositifs. "Ça a vocation à accompagner les acteurs, les usagers, les habitants du territoire en fonction de leurs besoins spécifiques de santé sur les différentes thématiques qui sont ciblées par ce diagnostic qui est construit avec eux", explique Anne Ruffet, coordinatrice de ce contrat local de santé.

Parmi les projets soutenus : des ateliers pour accompagner les assistantes maternelles vers une démarche éco-responsable, mis en place par la Maison de l'enfance du parc. Des actions pour la vie sociale des séniors et pour la santé mentale des jeunes font également partie du projet global.