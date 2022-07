PODCAST : 10 grandes découvertes que l’astronomie doit à la Côte d’Azur, par l’astrophysicien Eric Lagadec

Ce que l'espace doit à la Côte d'Azur

La recherche spatiale doit beaucoup à la Côte d’Azur. C’est grâce à l’observatoire de la Côte d’Azur réparti sur 4 sites différents que des recherches sont effectuées. De la mesure de la distance Terre/Lune, à la surveillance et l’étude des astéroïdes, la Côte d’Azur est au centre de toutes les découvertes qui concernent l’espace.

Qui est Eric Lagadec ?

Eric Lagadec est astrophysicien et actuellement président de la Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique. Egalement astronome-adjoint au laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur, il est aussi vice-président du conseil scientifique de cet observatoire. Ce chercheur et enseignant né en 1980 et originaire de Bretagne, est diplômé d’une licence et d’une maîtrise de physique, ainsi que d’un diplôme universitaire en mathématiques et en informatique. Il a par ailleurs poursuivi son cursus d’études supérieures à l’Université de Nice Sophia Antipolis, à l’issue duquel il est sorti diplômé. Eric Lagadec a également travaillé à l’étranger, à Munich, Manchester ou encore Ithaca. Il a participé à de nombreuses recherches en astronomie et a découvert des informations auparavant inconnues ou erronées sur plusieurs étoiles.

Ecoutez la série de podcasts de l'été par Eric Lagadec sur France Bleu Azur

PODCAST N°1 : Comment a-t-on cartographié la galaxie ?

Dans ce premier épisode, Eric Lagadec aborde la mesure de la propriété des étoiles, la cartographie du ciel ou encore la mesure des distances des objets. C’est avec de la vulgarisation scientifique et des explications simplifiées que cet astrophysicien met en lumière ce que l’Observatoire de la Côte d’Azur est capable de réaliser.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Comment a-t-on cartographié la galaxie ? Copier

PODCAST N°2 : Comment mesure-t-on la distance Terre/Lune ?

Comment déterminer la distance Terre/Lune ? Dans ce nouveau numéro, Eric Lagadec délivre des informations et des anecdotes sur la lune, ce satellite naturel responsable des marées. Avec ses explications simplifiées, il nous affirme que mesurer la distance Terre/Lune au millimètre près, c’est possible, et tout cela depuis la Côte d’Azur.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Comment mesure-t-on la distance Terre/Lune ? Copier

PODCAST N°3 : Que sait-on sur les mystérieux canaux de la planète Mars ?

Les mystérieux canaux de la planète Mars existent-ils réellement ? Pour le savoir, le spécialiste Eric Lagadec propose de scanner la planète Mars. De l’origine du mythe des martiens, cette légende des petits personnages verts issus de la planète Mars, aux mystérieuses formes présentes sur la surface de la planète, Eric Lagadec explique tout.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Que sait-on sur les mystérieux canaux de la planète Mars ? Copier

PODCAST N°4 : A quoi l’astronomie nous sert-elle ?

L’astronomie est la base de tout ce qui nous entoure. Mais à quoi sert-elle exactement ? Que ce soit l’origine des noms des jours de la semaine, les outils numériques, l’étude de l’astronomie a permis de fonder les bases de toutes nos connaissances. Les astronomes scrutent le ciel dans le but d’aider l’humanité à évoluer et survivre.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : A quoi l’astronomie nous sert-elle ? Copier

PODCAST N°5 : Qu’est-ce qu’une onde gravitationnelle ?

Les ondes gravitationnelles, un terme qui semble compliqué, mais simple à comprendre et qui permet d’obtenir une multitude d’informations pour la compréhension de l’univers. Des instruments permettent de détecter et analyser les ondes gravitationnelles. Des ondes qui ont en partie permis de découvrir l’existence de la fusion de deux trous noirs.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Qu’est-ce qu’une onde gravitationnelle ? Copier

PODCAST N°6 : Comment surveille-t-on les astéroïdes ?

Des cailloux, il n’y en a pas seulement sur Terre. On en trouve aussi dans l’espace. Seulement, leur impact sur notre planète peut être fatal. Ces éléments d’une taille allant de grains de poussière à des rochers de plusieurs kilomètres de diamètre sont étudiés de près par les astronomes. Comprendre ces objets et anticiper leur trajectoire sont les missions de base de ces spécialistes.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Comment surveille-t-on les astéroïdes ? Copier

PODCAST N°7 : Que décrit le Modèle de Nice ?

La compréhension de la formation de notre système solaire et des planètes qui nous entourent, on la doit en partie au Modèle de Nice. Il explique la formation de notre système solaire depuis 4,5 milliards d’années. Ce modèle est connu dans le monde entier et l'origine de ce nom est expliquée par Eric Lagadec.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Que décrit le Modèle de Nice ? Copier

PODCAST N°8 : Qu’appelle-t-on l’interférométrie ?

L’interférométrie est un terme qui paraît très compliqué mais qui est expliqué plus simplement par l’astrophysicien Eric Lagadec. Dans ce huitième épisode, on ouvre grand les yeux et les oreilles afin de comprendre comment les télescopes permettent d’obtenir des images d’une extrême précision.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Qu’appelle-t-on l’interférométrie ? Copier

PODCAST N°9 : Qu’est-ce que l’Héliosismologie ?

Etudier l’intérieur de notre planète, c’est une réalité. Mais étudier l’intérieur du soleil paraît impossible. Pourtant, c’est bien une réalité aussi ! C’est la technique de l’Héliosismologie qui le permet. Eric Lagadec explique l’origine de ce mot et le principe de cette technique. Dans cet avant dernier épisode, on met cette découverte en lumière.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Qu’est-ce que l’Héliosismologie ? Copier

PODCAST N°10 : Comment la vitesse de la lumière a-t-elle été mesurée ?

Avez-vous une idée de la vitesse à laquelle la lumière voyage en une seconde ? C’est un nombre astronomique. Cela paraît impossible de la mesurer. Pourtant, cela a été effectué. Comment ? C’est Eric Lagadec qui éclaire ce sujet dans le dernier épisode sur le voyage de la lumière et la mesure de sa vitesse.

Eric Lagadec sur France Bleu Azur : Comment la vitesse de la lumière a-t-elle été mesurée ? Copier

L'Observatoire de la Côte d'Azur

L’observatoire de la Côte d’Azur est chargé d’effectuer des observations astronomiques. Il est réparti sur 4 sites différents, sur le plateau de Calern, au campus de Valrose à Nice, à Géoazur à Sophia Antipolis ou encore sur le Mont Gros. Avant appelé l’observatoire de Nice, fondé en 1881, il est aujourd’hui appelé l’Observatoire de la Côte d’Azur.

Visiter l'Observatoire de la Côte d'Azur en famille cet été

Il est possible de visiter les sites de l’Observatoire de la Côte d’Azur cet été. Le site du plateau de Calern est ouvert les dimanches de juin à septembre 2022. Durant deux heures, il est possible de visiter les différentes structures avec un guide. C’est à 15h15 les dimanches de l’été. Au programme, visite des différentes structures, et découverte des différentes techniques d’observation. La réservation est nécessaire, et le pass sanitaire est obligatoire pour tous les adultes. La visite du site de Calern se fait en extérieur, sur le plateau de Calern à plus de 1200 mètres d’altitude.

Il est également possible de visiter le site du Mont Gros à Nice. Visite des structures avec une vue sur la Baie des Anges, accompagné d’un médiateur scientifique. Les visites s’effectuent le mercredi et le samedi de 14h à 16h. La réservation en ligne est indispensable, avec un nombre de visiteurs limité à 24 par visite.