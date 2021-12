Point Covid dans les Pyrénées-Orientales avant les vacances de Noël

Les fêtes de Noël approchent à grands pas en France, l'occasion de faire un point sur l'état de la cinquième vague de Covid-19 qui touche très fortement la France et les Pyrénées-Orientales.

Explosion du taux d'incidence

Le taux d'incidence a été multiplié par presque cinq en trois semaines. Au 22 novembre, on recensait 163 cas de Covid pour 100 000 habitants. Au 16 décembre, il a flambé pour monter jusqu'à 729. Un chiffre record depuis le début de l'épidémie, en mars 2020. La cinquième vague de l'épidémie se confirme clairement et les enfants aussi sont touchés. Chez les moins de 10 ans, le taux d'incidence avoisine les 845 (chiffres de la semaine du 6 au 12 décembre).

Niveau 4 du plan blanc activé

Face à la flambée épidémique, l'ARS a donc décidé d'activer le niveau 4 du plan blanc dans les hôpitaux publics et privés en région Occitanie, c'est le plus haut niveau. Ce qui veut dire déprogrammer et décaler toutes les opérations qui peuvent l'être, réquisitionner tout le personnel médical.

Le pic épidémique bientôt atteint ?

Bien que les cas de Covid augmentent très rapidement, le directeur général de l'ARS, Pierre Ricordeau, se veut plutôt optimiste : "Il y a un ralentissement très clair de l'épidémie. Le pourcentage de tests réalisés qui reviennent positifs est en train de plafonner un peu au-dessus de 7%", et ce, malgré l'augmentation du nombre de dépistages. "Pour autant, on n'est pas encore totalement au pic", prévient Pierre Ricordeau, "même si on sent qu'on s'en rapproche".