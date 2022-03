Poitiers: des professionnels de santé s’unissent pour faciliter l'accès aux soins des habitants

Dans la Vienne, une communauté professionnelle territoriale de santé "Pictave Santé" vient de naître pour faciliter l'accès aux soins et combattre les déserts médicaux.

L’Agence régionale de santé et la CPAM de la Vienne à l’assaut du désert médical

La communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) "Pictave Santé" a été lancée jeudi 17 février par la CPAM de la Vienne et l'Agence régionale de Santé. Elle favorise l’accès aux soins de 157 000 habitants de Poitiers et de 17 communes aux alentours, et va permettre aux 900 professionnels de santé de coordonner leurs activités.

Faciliter l'accès aux soins

"On a beaucoup d'étudiants sur le département. En tout, 25% de jeunes de 18 à 25 ans et certains restent sans médecin traitant, sans dentiste, sans accès à un gynécologue. On ne peut pas rester sans rien faire" analyse Maryline Lambert, Directrice de la CPAM de la Vienne.

"Il n'y a pas un problème de diagnostic, il y a un problème de repérage de population et d'accès aux soins" ajoute Philippe Bouchand, médecin généraliste à Bignoux et porteur du projet.

La CPTS Pictave Santé se déploie sur un territoire qui comprend 17 communes : Béruges, Biard, Bignoux, Buxerolles, Chasseneuil du Poitou, Croutelle, Fontaine le Comte, Jaunay-Marigny, Mignaloux-Beauvoir, MignéAuxances, Montamisé, Quinçay, Poitiers, St Benoît, St Georges les Baillargeaux, Sèvres-Anxaumont et Vouneuil sous Biard.