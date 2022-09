Poitiers : l'accès aux urgences pédiatriques restreint à son tour

le communiqué de presse du CHU de Poitiers parle de "Tensions au service d’urgences pédiatriques" et de "mesures pour garantir la qualité et la sécurité des prises en charge". Pour la première fois l'accès à ces urgences sera limité dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 octobre, car le recours aux leviers utilisés habituellement, tels que l’intérim et la réorganisation interne, des services, ne suffisent pas à soulager les équipes en place.

C'est donc en lien avec en lien avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de Santé, que la direction de l'hôpital poitevin a pris cette mesure sans précédent : filtrer, via le 15, l'accès aux soins. Comme c'est déjà le cas ponctuellement pour les urgences adultes, les usagers devront d'abord contacter le 15, qui fera office de régulateur et décidera quelle est la solution de prise en charge la plus adaptée, entre 18h30 samedi et 8h30 dimanche.

Un interphone en lien direct avec le centre 15 est par ailleurs à disposition à l’entrée du service pour les personnes qui n’auraient pas eu l’information et se présenteraient spontanément à l’entrée du service sur ce créneau horaire.

Ce dispositif vise à garantir la prise en charge des urgences vitales 24h/24 et 7j/7"

le communiqué du CHU de Poitiers © Radio France - Pierre Viaud

le service des urgences pédiatriques du CHU de Poitiers restera accessible en journée.