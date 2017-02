Poitiers : l'épilepsie de Célestin, un combat quotidien pour sa maman

À l'occasion de la journée mondiale de l'épilepsie ce lundi, zoom sur cette maladie qui touche 600.000 personnes en France. Parmi elles, le petit Célestin, 4 ans, habitant Vouillé, près de Poitiers dans la Vienne. Témoignage de sa maman, qui mène un combat de tous les jours.

En France, 600.000 personnes souffrent d'épilepsie. Une maladie qui n'est pas toujours bien connue du grand public. Dans la Vienne, Célestin, 4 ans, est atteint du syndrôme de Doose, une épilepsie très rare et sévère. Diagnostiqué épileptique à l'âge de 18 mois parce qu'il "regardait par le bas" explique Pascale, sa maman : "Ça a été un choc, difficile à digérer" raconte-t-elle.

"C'est comme un château de cartes qui s'effondre"

Célestin a des absences. "Il déconnecte, comme le bouton 'on/off'. Il peut être là, et l'instant d'après, pouf, il va tomber" témoigne la maman. Une surveillance de chaque instant qui rend le quotidien difficile. Des journées entières passées aux urgences pour des hématomes, des fractures. Sa pire crise ? "Lorsqu'il s'est explosé la tête sur le carrelage" se souvient Pascale.

Il fait parfois jusqu'à 60 crises par jour

— Pascale, maman de Célestin

Suivi à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, Célestin est aujourd'hui équipé d'un stimulateur vagal, sorte de pace-maker pour court-circuiter ses crises, en plus des médicaments qu'il prend, matin, midi et soir. Le plus dur pour cette maman courage, ça a été le regard des autres, aux urgences, dans les salles d'attente.

L'administration, un vrai casse-tête

Célestin a même un casque sur-mesure, comme les guerriers ! Au fil des années, Pascale a pu s'entouner d'une équipe solide, de confiance, comme cette nounou formidable "qui garde Célestin malgré la maladie". Mais le plus difficile, c'est l'administration, "c'est sans cesse de la paperasse". Tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale, comme les frais d'orthophonie. "Il faut que ça change" explique Pascale.

Aujourd'hui, Célestin va deux heures par jour à l'école, en petite section. Il ne parle pas encore, mais fait des progrès. Pascale envisage d'ailleurs de reprendre le travail.