Poitiers : la troisième équipe du SMUR va être renforcé

La CNI et la direction générale du CHU de Poitiers sont parvenus à une accord pour la création de postes.

La CNI et la direction du CHU se sont rencontrées en juillet.

Poitiers, France

"Un succès pour l'équipe d'ambulanciers SMUR et celle de la CNI". C'est dans un communiqué que la CNI (Coordination Nationale Infirmière) a indiqué que des postes vont être créés au sein de la troisième équipe SMUR du CHU de Poitiers.

Une équipe qui tourne depuis deux ans à effectif réduit : certains départs SMUR se faisaient sans ambulanciers. En juillet, le syndicat et la direction générale du CHU de Poitiers se sont rencontrées. Cette dernière a accepté la demande de création de 2,1 équivalent temps plein. Le recrutement devrait se faire en deux temps : une partie à la rentrée, une autre début 2020.

"On a été agréablement surpris de la réponse positive et aussi rapide" explique Céline Laville, présidente de la CNI, "on espère qu'on va pouvoir continuer à travailler comme ça avec notre direction".