Poitou-Charentes : les communes proposent les listes des commerces et services ouverts pendant le confinement

A l'initiative des associations de commerçants ou des mairies elles-mêmes, plusieurs villes de Poitou-Charentes publient des listes des commerces et services ouverts pendant le confinement. Avec deux objectifs : continuer à faire marcher l'économie locale et éviter les déplacements inutiles.

A La Rochelle, en Charente-Maritime, c'est l'association de commerçants City club qui a pris l'initiative d'établir une liste des commerçants ouverts pendant le confinement. _"Le but c'est de faire gagner du temps aux gens et d'éviter qu'ils se déplacent pour rien."explique le président de l'association Thomas Marc. La liste, mise à jour régulièrement et disponible sur la page Facebook de City Club et le site de la ville de La Rochelle comprend des adhérents du club mais pas seulement : "on joue collectif "_.

Mais tous sont des petits commerçants, y compris ceux qui assurent les services de livraison à domicile comme Wahaliv ou Mon Coursier de quartier. "Le but c'est aussi de faire tourner l'économie locale et de ne pas laisser les tomber les commerçants qui restent ouverts." Les commerçants qui souhaitent être inscrits sur cette liste ont jusqu'à lundi pour se faire connaître par mail (cityclub.lr@gmail.com).

A Saintes, la ville a pris les choses en main et publié sur son site la liste des commerçants ouverts pendant le confinement. On y trouve notamment un opticien ouvert uniquement pour les urgences : remplacement de lunettes cassées et équipement des personnels soignants. Certains commerçants font aussi point relais et vendent la marchandise de ceux qui ne peuvent plus vendre sur les marchés.

On trouve aussi une liste de commerçants ouverts sur le site de la communauté de communes de l'Ile d'Oléron.

Dans la Vienne, la ville de Poitiers recense sur son site les commerces ouverts, quartier par quartier.