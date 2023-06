Transfert du pôle d'oncologie du Mittan : "toutes les options sont ouvertes", selon l'hôpital de Trévenans

"Il n'y a pas de projet stoppé." Selon le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté, Pascal Mathis, un déménagement du pôle d'oncologie de Montbéliard vers le site de Trévenans est encore possible. Ce mercredi 31 mai, il a subi un coup d'arrêt après l'intervention du ministre de la Santé, François Braun. À l'issue d'une réunion avec plusieurs élus du pays de Montbéliard opposés au projet de déménagement, il a estimé ne pas avoir "vu de projet médical".

Selon François Braun, il faut "tout reprendre de la base". Mais cette annonce n'est pas un revers pour l'hôpital, d'après son directeur, Pascal Mathis : "On avait demandé qu'il y a un temps véritablement long d'élaboration de ce projet médical, qui devrait mener jusqu'à la fin de l'année 2023". D'après lui, la priorité est d'établir une stratégie et un plan pour continuer à soigner les patients du cancer, sur les trente prochaines années, dans le Nord Franche-Comté.

Un changement architectural est important, selon Pascal Mathis

Il faudra en tout cas se pencher sur la "question architecturale", il en est persuadé. Même s'elle n'est pas prioritaire, elle est inévitable : "Compte-tenu de l'augmentation de l'activité, il y a un besoin d'extension de nos locaux. Le premier projet envisagé, c'est le regroupement sur le site de Trévenans, mais on doit aussi explorer l'idée d'étendre ou restructurer le site du Mittan".

Un des arguments principaux des opposants au projet de déménagement, est qu'il ne faut pas "changer ce qui fonctionne". Pascal Mathis le reconnaît, la prise en charge des patients, entre les deux sites de Trévenans et du Mittan est "d'excellente qualité" et dans des conditions "reconnues". Mais il estime qu'il faut voir plus loin et se projeter, alors que le secteur de la cancérologie évolue, notamment en matière de recherche et d'enseignement. "On doit réaliser ce virage qui sera concrétisé aussi par des choix architecturaux."

Toutes ces questions seront donc de nouveau débattues au cours des prochains mois par le conseil d'administration, avant que le projet final soit soumis au directeur de l'ARS. Pascal Mathis l'affirme : "Toutes les options sont ouvertes". Y compris celle d'un déménagement à Trévenans.