Pôle et maison de santé se développent à Bastia

Bastia, France

Deux nouveaux projets de pôle ou maison de santé sont entré en phase de concrétisation à Bastia. Le premier s'est implanté au sud de la ville. Il est porté par des médecins. Le second, plus privé, sera opérationnel au début du mois de juin et sera accolé au centre commercial Géant Casino de Furiani. Ces deux projets s'inscrivent, cela dit, dans une logique beaucoup plus large, une logique nationale pourrait-on dire, après la présentation du "Plan Santé 2022" par la ministre de la Santé. Agnès Buzyn préconise notamment un soutien pour ce genre d'initiatives. La région bastiaise précurseuse en matière de "regroupements médicaux" en Corse ?

Bastia prend les devants en matière de regroupements médicaux Copier

Les temps changent, la médecine aussi

L'installation de médecins en dehors du centre-ville se justifie aisément. Dans un monde où tout bouge, où tout change, les médecins suivent eux aussi le mouvement. Le docteur Bruno Manzi, président du conseil de l'ordre des médecins de Haute-Corse se félicite avant tout de voir de nouveaux médecins s'installer. Mais la nouvelle vague arrive avec un mode d'exercice différent de l'ancienne génération.

Le pôle de santé de Furiani bientôt opérationnel -

" Les médecins s'installent désormais en groupe. Ils privilégient aussi une partie de leur activité hors du cabinet médical et ne voient plus leur métier comme un sacerdoce comme cela a pu être le cas pour la génération précédente. Les nouveaux médecins s'installent également en périphérie en raison de l'accès des cabinets aux personnes à mobilité réduite. Les cabinets du centre-ville disposent de dérogations, car anciens. Mais _les nouveaux installés doivent répondre à des normes très strictes_. Et c'est principalement pour cette raison-là qu'ils ne s’installent plus en centre-ville."