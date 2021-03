Polémique autour de la distribution de 80 doses de vaccin à Marennes

"C'est un coup de pub du gouvernement"... voilà comment Patrice Brouhard, le président de la communauté de communes de Marennes, voit se qui s'est passé le week-end dernier. L'Agence Régionale de Santé lui a proposé 80 doses de vaccin. Mais il fallait les utiliser samedi et dimanche. Vaccination impossible à organiser au niveau du centre de vaccination de Marennes avant le lundi. Résultat : les doses ont été données à d'autres centres. Pour l'ARS, il fallait accélérer la vaccination. Le président de la communauté de communes de Marennes, lui, est extrêmement déçu.

"C'était une aubaine" dit-il, "nous tournons à une centaine de doses environ par semaine pour l'instant. _700 personnes sont sur liste d'attente_." Alors, Patrice Brouhard était très satisfait. Sauf que pour mobiliser les bénévoles et les professionnels en retraite du vendredi pour le samedi, c'est compliqué. Alors, le président de la communauté de communes de Marennes propose le lundi-mardi."Comme nous n'avons pas assez de doses, habituellement le centre est fermé ces jours-là... là, c'était l'occasion. C'était juste repoussé un peu. Les vaccins eux se conservent bien". Mais l'ARS refuse, "je trouve ça déplorable" dit l'élu. "J'accuse le coup."

Une opération particulière, coup de poing selon l'ARS

Du côté de l'ARS, on comprend l'impatience d'avoir les vaccins. "Mais la distribution s'accélère" explique Eric Morival, le directeur de l'agence régionale de santé en Charente-Maritime. "Et le weekend dernier, c'était une opération coup de poing du gouvernement. L'idée c'était de permettre à des personnes, qui ne pouvaient pas avoir accès à la vaccination lundi-mardi, de se faire vacciner le week-end. On a vacciné 430 personnes samedi-dimanche, principalement sur deux sites. Ceux de Royan et Jonzac".

Le président de la communauté de communes de Marennes, lui, essaie d'aller de l'avant. Il pense aux habitants de sa communauté de communes. "L'ARS nous a annoncé 457 doses la semaine du 12 avril. On est prêt, on les attend avec impatience". Cette fois, il espère ne pas être déçu.