Pollen : la Côte-d'Or placée en risque d’allergie élevé

Le département de la Côte-d'Or est placé en risque d’allergie élevé selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. En cause surtout : le pollen d'aulnes et de noisetiers. France Bleu Bourgogne vous donne les conseils de précaution.

Côte-d'Or, France

Ça vous gratte le nez, vos yeux vous piquent, vous avez du mal à respirer... C'est le retour du pollen en Côte-d'Or ! Le département est placé en risque d’allergie élevé, selon la carte du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Comme une grande partie de l'est de la France et le sud, sur la cote méditerranéenne, la Côte-d'Or se gratte les yeux.

L'aulne et le noisetier

En cause surtout : le pollen d'aulne, un arbre qui pollinise dès le mois de janvier, notamment à cause de la douceur hivernale, précise Atmo Bourgogne-France-Comté, association agréée par le Ministère de l'environnement pour surveiller la qualité de l'air. Premier pollen de l'année, il pousse dans des endroits humides et produit beaucoup de pollen.

Autre arbre en cause : le noisetier, particulièrement présent aussi dans l'Est de la France. Le pollen de cyprès peut aussi déranger ceux qui y sont allergiques, même si le risque est "faible" selon le RNSA.

Les symptômes de l’allergie

Les symptômes dépendent du degré d'allergie du pollen et de la sensibilité de chacun. De manière générale, nous ne sommes allergique qu'à un ou deux types d'arbres. Les signes de l'allergie sont souvent les mêmes : écoulement nasal, éternuements répétés, gorge et yeux qui grattent.

"Dans certains cas plus graves, l'allergie au pollen peut provoquer de l’asthme ou de l'urticaire", explique Hélène Tissot de l'Atmo Bourgogne-France-Comté.

Les gestes à adopter

En ville, pensez à circuler en voiture les fenêtres fermées : en zones urbaines, la pollution atmosphérique peut augmenter les risques d'allergie.

: en zones urbaines, la pollution atmosphérique peut augmenter les risques d'allergie. Prendre une douche en rentrant chez soi , car le pollen se pose sur les vêtements mais aussi dans les cheveux. Pensez à vous déshabillez dans la salle de bain, pour ne pas laisser tomber sur pollen dans votre chambre et votre lit. Attention aussi à ne pas faire sécher votre linge dehors, pour ne pas que du pollen s'y dépose.

, car le pollen se pose sur les vêtements mais aussi dans les cheveux. Pensez à vous déshabillez dans la salle de bain, pour ne pas laisser tomber sur pollen dans votre chambre et votre lit. Attention aussi à ne pas faire sécher votre linge dehors, pour ne pas que du pollen s'y dépose. Lavez vos draps plus souvent, notamment vos taies d'oreillers et n'hésitez pas à aérer pendant 15 à 20 minutes votre lieu d'habitation.

et n'hésitez pas à aérer pendant 15 à 20 minutes votre lieu d'habitation. Portez des lunettes de soleil, même en hiver, pour empêcher le pollen de se déposer dans vos yeux

Vous pouvez suivre, jour par jour, l'évolution du risque d'allergie sur le site internet du Réseau national de surveillance aérobiologique.