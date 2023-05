Pollens : alerte aux graminées pour le weekend de la Pentecôte en Picardie

Sortez les mouchoirs ! Le risque allergique aux pollens de graminées s'annonce fort pour le weekend de la Pentecôte en Picardie indique le réseau Atmo Hauts-de-France dans un communiqué. "Pour la première fois de l’année, les pollens de graminées font monter le risque allergique à son maximum (3/3) sur l’ensemble de la région Hauts-de-France ! Le nombre de grains de pollens est en constante augmentation depuis quelques semaines et les conditions météorologiques de ce week-end vont favoriser leur prolifération", poursuit le réseau de surveillance.

Le pollen de graminées a un potentiel allergisant élevé et peut donc, même en petite quantité dans l'air, entrainer des crises d'éternument, le nez qui gratte, les yeux rouges, voire même "une respiration sifflante ou une toux, de l’urticaire ou encore de l’eczéma", explique par ailleurs le réseau Atmo Hauts-de-France.

Comment éviter les crises

Quelques conseils pour limiter les risques : reporter la tonte des pelouses, rincer les cheveux le soir avant d'aller dormir, aérer le logement au moins 10 minutes par jour, si possible tôt le matin ou en fin de journée, limiter les sorties en plein air et éviter de faire sécher le linge en extérieur. En cas de symptômes ou si vous êtes allergiques : "Pensez à consulter votre médecin ou un allergologue et à prendre vos traitements", conclue Atmo.