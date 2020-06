Pollens de graminées : alerte maximale en Lorraine

Le rhume des foins ? Nous sommes en plein dedans ! Les risques d'allergies aux graminées sont « très élevés » en Lorraine selon les dernières données publiées par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Tous les départements de notre région sont placés au cinquième et dernier niveau de vigilance.

"Les graminées sont en pleine floraisons, confirme Samuel Monnier, ingénieur du RNSA. Les concentrations de pollens dans l'air sont très fortes en ce moment." Le dernier bulletin allergo-pollinique repose sur trois critères :

Les niveaux de concentrations de pollens relevés par 80 capteurs dans toute la France

Le retour des médecins et des allergologues sur les symptômes de leurs patients

Les observateurs phénologiques qui détaillent la floraison des espèces.

Météo et pollution

"Il faut dire que les conditions climatiques actuelles sont favorables à la dispersion des pollens, comme l'explique Marielle Grégori, chargée d'études ATMO Grand Est. Le temps ensoleillé favorise la libération des pollens et le vent permet de les transporter jusque dans les voies respiratoires."

Le docteur Maxime Hosotte, allergologue à Nancy et président des allergologues en Lorraine fait le même constat. Depuis le déconfinement, son cabinet ne désemplit pas "Nous sommes dans une période d'activité intense. En fait de nombreuses choses se cumulent pour expliquer ce phénomène. Durant la période de confinement, les patients n'ont pas osé venir nous consulter, ce à quoi s'ajoute le beau temps et pas mal de vent ces derniers jours, et enfin il faut savoir que les espaces verts commencent seulement à être entretenus ce qui fait voler les pollens dans l'atmosphère, et c'est pourquoi il y a eu une grosse charge de pollens durant ces quinze derniers jours".

Motif d'espoir : la pluie pourrait bien faire son retour dès la fin de cette semaine en Lorraine. Et quand il pleut, les pollens restent au sol. De quoi soulager les personnes allergiques.

En revanche, la fin du confinement et le retour des pots d'échappements n'arrangent rien. "Les grains de pollens sont englobés par la pollution. Cela les fragmente et les rend plus accessibles, détaille Marielle Grégori. Ces grains vont alors plus profondément dans les voies respiratoires. En plus, en période de pollution, les personnes sont fragilisées et réagissent plus fortement."

Réchauffement climatique

Problème : ces épisodes allergiques se renforcent chaque année. "On n’a pas vraiment d’avancement de la saison pollinique mais on a des concentrations de plus en plus fortes, affirme Samuel Monnier. On observe surtout cela pour les bouleaux, très présents en Moselle."

En effet, si on trace une courbe de tendance sur les trente dernières années, on constate une augmentation de 20% des pollens de bouleau. "Et si le réchauffement climatique se poursuit, on peut s’attendre à des saisons allongées. Certaines espèces vont polliniser plus tôt et les concentrations seront plus fortes pour beaucoup d’espèces", conclut l'ingénieur.

Les bons conseils

Pour éviter un maximum de désagréments, les autorités sanitaires vous conseillent de bien suivre votre traitement. Si les symptômes s'aggravent, il faut rapidement consulter votre médecin. Et ces derniers sont débordés. "C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment, reconnaît Van-Mai Nguyen-Grosjean, allergologue à Metz. Il y a beaucoup d'appels et beaucoup de demandes, particulièrement cette année. Ce sont des symptômes aigus : nez qui coule, yeux qui piquent, qui coulent et qui rougissent, des difficultés respiratoires également qui peuvent exacerber l'asthme des patients".

La médecin Nguyen-Grosjean explique également qu'il est possible de demander conseil à votre pharmacien avant d'acheter des antihistaminiques.

Enfin, pour éviter un maximum de désagréments, "rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l’extérieur, gardez les vitres des voitures fermées, évitez les activités sportives à l’extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens," poursuit le RNSA dans son dernier bulletin.