Polluants : Il ne faut plus manger les œufs de son poulailler, recommande l'ARS d'Île de France

Il ne faut plus ramasser les œufs frais du poulailler. C'est la préconisation de l'Agence régionale de santé d'Île de France (ARS), ce mercredi 19 avril. Selon l'autorité, la consommation de ces œufs de poule, la plupart du temps élevées en pleine air, représente un risque pour la santé.

ⓘ Publicité

Des prélèvements réalisés dans 25 poulaillers ont révélé la présence systématique de polluants organiques persistants. Trois familles de polluants ont été identifiés, à la fois dans les sols et dans les œufs : dioxines, furanes et PCB. Ces molécules, consommés en grande quantité, peuvent augmenter le risque de déclarer un cancer, troubler la fertilité et la grossesse, ou encore favoriser un diabète.

"L’agence préconise donc, dans l’attente de l’analyse définitive, de façon conservatoire et prudentielle, la non-consommation des œufs et des produits animaux de production domestique non contrôlée, sur l’ensemble de la région francilienne", écrit l'ARS d'Ile-de-France. Des investigations complémentaires sont en cours, notamment pour identifier l'origne de la contamination.