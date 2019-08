Pollution au plomb à Paris : le rectorat demande le report de la rentrée scolaire pour cinq écoles privées

Paris, France

Pas de rentrée scolaire pour cinq écoles privées situées dans un périmètre de 500 mètres autour de Notre-Dame défini par le ministère de la Santé (ARS). Il s'agit des écoles Sainte-Catherine (5e), Sainte-Clotilde (7e), Saint-Jean-Gabriel (4e), Saint-Thomas d’Aquin (7e), Saint-Victor (5e).

Dans un communiqué le rectorat de Paris explique avoir demandé le report de la rentrée : "Les recommandations formulées ce vendredi 30 août par l’ARS sur les établissements privés ont conclu que cinq d’entre eux doivent encore être soumis à des mesures complémentaires : nettoyage pour deux écoles dont les seuils sont supérieurs aux moyennes nocives, et prélèvements supplémentaires et fiables pour les trois autres dans l’attente de valeurs exploitables et de l’éventuel nettoyage de décontamination."

Les établissements publics eux sont "conformes aux normes de sécurité ".