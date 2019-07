Pollution au plomb près de Notre-Dame : le centre de loisirs de Saint-Benoit reste fermé, un nouveau nettoyage prévu

Depuis jeudi, les écoles maternelle et élémentaire du centre Saint-Benoît, près de Notre-Dame, sont fermées pour cause de pollution au plomb. Malgré un nettoyage, le taux mesuré vendredi n'est pas encore satisfaisant. Un nouveau nettoyage des cours extérieures est prévu la semaine prochaine.

Alors que les maires d’arrondissement et les parents s'inquiètent et critiquent un manque de transparence, la mairie de Paris a voulu rassurer une nouvelle fois. "Il n'y a aucune inquiétude à avoir", toutes les recommandations de l'agence régionale de santé sont suivies et un nouveau nettoyage sera fait la semaine prochaine dans les deux écoles rue Saint-Benoît du VIe arrondissement de Paris, fermées depuis jeudi, à cause d'une concentration élevée en plomb, dans les cours extérieures.

Le premier adjoint Emmanuel Grégoire a assuré vendredi, que les deux écoles ne rouvriront pas tant que le taux ne sera pas inférieur à 1 000 microgrammes/m2. Avant la fermeture décidée jeudi "par précaution", les premiers relevés affichaient "7 000 microgrammes/m2". Après un nettoyage approfondi, le taux est descendu à "3 000 microgrammes/m2" vendredi, indique le premier adjoint. Pas encore suffisant, c'est pourquoi la ville de Paris demande un nouveau nettoyage. "Nous avons bon espoir que d'ici une semaine tout sera réglé à Saint-Benoît et si ce n'est pas le cas, l'école restera fermée. Elle ne rouvrira que lorsqu'elle aura atteint des taux de plomb qui respectent les normes de l'ARS", précise Emmanuel Grégoire.

Une plombémie recommandée pour les enfants de Saint-Benoît

L'agence régionale de santé a en effet défini une norme de 5 000 microgrammes/m2 à partir de laquelle il y a un risque pour la population, et un seuil de précaution à 1 000 microgrammes/m2 . Dans le cas de Saint-Benoît, l'ARS recommande aux enfants scolarisés de faire une plombémie, un test qui mesure le taux de plomb dans le sang.

De nouvelles mesures dans les cours de récréation seront faites dans les prochains jours, et les résultats seront rendus publics, assure la Ville. En attendant, les enfants normalement accueillis à Saint-Benoît, sont pris en charge par un centre de loisirs voisin dans le VIe arrondissement.

Des mesures dans toutes les écoles environnantes d'ici la rentrée

Dans un communiqué, Paris précise que, conformément aux recommandations de l'ARS, des mesures sont effectuées "dans les établissements situés à plus de 500 mètres de Notre-Dame, dans un périmètre de 300 mètres autour des points mesurés à plus de 5 000 µg/m² dans les espaces extérieurs".

Huit écoles sont concernées par ces prélèvements :

- Ecole maternelle Saint-Germain l’Auxerrois, Paris 1er

- École élémentaire Pontoise, Paris 5e

- Ecole maternelle Poissy, Paris 5e

- Ecole maternelle St Benoît, Paris 6e

- Ecole élémentaire St Benoît, Paris 6e

- Ecole élémentaire Jardinet, Paris 6e

- Ecole maternelle Saint André des Arts, Paris 6e

- Ecole maternelle Verneuil, Paris 7e

Par ailleurs, la ville de Paris précise que des mesures seront faites dans toutes les écoles publiques autour de Notre-Dame-de-Paris d'ici la rentrée. Beaucoup sont actuellement fermées.