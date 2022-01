Pollution aux particules fines : circulation différenciée en Nord-Isère

Compte-tenu des prévisions atmosphériques en matière de particules fines, la Préfecture a placé le bassin lyonnais et le Nord-Isère en niveau d'alerte de niveau 1. Le bassin grenoblois est lui placé en procédure d'information-recommandation.

Les mesures prises par la Préfecture sont entrées en vigueur ce vendredi à 17h. L'épisode de pollution aux particules fines touche d'abord le Nord-Isère et le bassin lyonnais. Une circulation différenciée est mise en place, conformément à la procédure d'alerte de niveau 1. Les voitures qui ont une vignette Crit'Air supérieure à la catégorie 3 ne peuvent pas rouler à Bourgoin-Jallieu, Chasse-sur-Rhône, L’Isle d’Abeau, Pont-Evêque, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu, La Verpillère, Vienne, Villefontaine et Seyssuel. Sur les autoroutes A7, A7 Nord, A43, A48, A49 et RN7, seule le certificat qualité de l'air est nécessaire.

Par ailleurs la vitesse maximale est abaissée de 20 km/heure sur les grands axes, et à 70 km/heure sur les routes habituellement à 80.

Information et recommandations pour le bassin grenoblois

Dans le bassin grenoblois, il est recommandé d'utiliser des modes de transports "doux". Par ailleurs il est conseillé d'abaisser sa vitesse de 20 km/heure sur les grands axes routiers.