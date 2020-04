L'île sera concernée pour 48h au moins. Outre le flux de sud-est transportant les particules désertiques, la Méditerranée voit arriver depuis l'Est les fumées des incendies qui touchent l'oblast de Kiev, en Ukraine. Mais la Corse ne devrait être que faiblement touchée par la radioactivité.

Pollution de l’air : En Corse, les particules du désert, et celles de Tchernobyl

Les feux qui ravagent la région autour de la centrale ukrainienne depuis le 4 avril ont fait remonter les niveaux de radioactivité localement et dispersent des particules dans l’atmosphère.

Les incendies qui étaient arrivés au plus près du réacteur nucléaire de Tchernobyl ont parcouru une zone d’environ 20 000 hectares au sein de la zone d’exclusion autour de la centrale nucléaire. Les sols et les végétaux sont toujours chargés en césium 137, là-bas, depuis l’accident de 1986.

Ces incendies ont élevé dans l’air, grâce aux vents tempétueux qui soufflaient, des particules fines dites PM2,5, c’est à dire inférieures à 2,5 micromètres, plus nocives encore que les particules désertiques (PM10). Ces dernières heures, les vents ont repris, après une accalmie. “Deux foyers ont également été réactivés à proximité de la centrale de Tchernobyl : l’un à moins de 2 km au sud du sarcophage ; l'autre à un peu plus de 3 km au sud-ouest”, précisait même la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) dans son communiqué du 17 avril à 10h.

L’épisode venteux qui a déclenché l’alerte de l’agence Qualit’air Corse fait état d’un flux de sud-est, mais à celui-ci viennent se mêler ces particules venues de l’Est, et donc de Tchernobyl. Pour autant, si la présence de radioactivité dans cette masse d’air est très probable, la quantité transportée jusque chez nous devrait, selon les spécialistes, rester très en deçà des seuils d’alerte.

“Le réseau de nos balises de surveillance de la radioactivité ambiante de la vallée du Rhône n’ont pas déclenché d’alerte", explique Bruno Chareryon, directeur du laboratoire de la CRIIRAD. “Nous avons pu affirmer que Sur la France, les retombées attendues seraient extrêmement faibles”, *

Les filtres d’analyse pour la période du 3 au 14 avril, à Montélimar et Romans, ont révélé que le taux était inférieur à une dizaine de microbecquerels par mètre cube, c’est donc un impact qui est "extrêmement faible, et qui ne nécessite aucune précaution particulière”.

Qualit'air Corse alerte

Pour autant, Qualit’air Corse ne minimise pas lui non-plus la situation. Le modèle de calcul et l’animation publiés sur le site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) démontrent que la masse d’air transportant les PM2,5 depuis l’Ukraine passait bien par la Corse.

Si l'agence n'a pas les moyens de mesurer la radioactivité en Corse, elle affirme qu'il est possible que ces particules rentrent dans les sols. “Effectivement c’est possible, explique Jean-Luc Savelli, directeur de Qualit’air Corse. Nos collègues d’Alsace n’ont cependant détecté aucune anomalie venant de l’Est, concernant la radioactivité”.

Néanmoins, l’IRSN devrait publier la semaine prochaine des résultats de relevés faits en Corse, au sémaphore de Partusatu, sur la qualité de l'air et des eaux de pluie. Des précipitations sont annoncées pour ce week-end. Elles devraient faire baisse la pollution atmosphérique, toujours selon Qualit'air Corse.

L'association conseille aux insulaires d’aérer leurs logements, durant cet épisode, éviter les efforts importants, et surtout ne pas rajouter à la pollution de l’air, et de ne pas faire d’écobuages.