Pollution de l'air en France : la pauvreté accentue le risque chez les enfants d'être malades

Parmi les pathologies on retrouve l'asthme ou les allergies qui touchent particulièrement les enfants qui vivent en ville, là où l'air est le plus pollué. La pauvreté est un facteur qui peut accentuer ce phénomène, selon un rapport, car les populations pauvres habitent davantage dans ces zones.

Plus de trois enfants français sur quatre respirent un air pollué, selon un rapport sur les conséquences de la pollution atmosphérique sur les enfants en situation de pauvreté publié ce jeudi 14 octobre par le Réseau Action Climat et l'Unicef France. Selon ce rapport, "ce chiffre s'explique par une exposition plus importante à la pollution atmosphérique dans les villes, où vivent la plupart des enfants".

Les plus jeunes sont "particulièrement vulnérables" à ces polluants "en raison de l'immaturité de leurs organismes et de la fréquence à laquelle ils respirent, susceptibles d'entraîner de nombreuses pathologies", asthme et allergies notamment, pointent le Réseau Action Climat et l'Unicef dans un communiqué. La pauvreté est un facteur qui peut accentuer ce phénomène, notamment car "les populations pauvres habitent davantage dans les villes, où le niveau de pollution est plus élevé".

Le Réseau Action Climat et l'Unicef relèvent que, selon les villes, "les enfants pauvres ne sont pas systématiquement plus exposés à la pollution de l'air extérieur que les enfants de milieux plus favorisés". Ainsi à Lille (Nord), l'exposition au dioxyde d'azote "augmente avec le niveau de défaveur socio-économique", mais "l'inverse est observé à Paris".

Les deux organisations formulent cinq recommandations

Les organisations rappellent toutefois que "les populations pauvres peuvent plus difficilement se soustraire à des conditions de vie défavorables faute de ressources suffisantes". Elles sont donc "davantage susceptibles de cumuler plusieurs expositions néfastes", alors que des études montrent que "les zones socio-économiquement défavorisées disposent de moins d'espaces verts, de parcs, ou d'autres ressources susceptibles de contrebalancer des conditions de vie moins favorables", pointe le rapport.

Face à ce phénomène, les deux organisations appellent à mieux prendre en compte "la défaveur sociale" dans les politiques publiques de lutte contre la pollution de l'air. Elles formulent cinq recommandations en ce sens, comme "améliorer la prise en compte des enfants dans l'élaboration des politiques de santé environnementale, accompagner socialement les changements de mobilité" (notamment en augmentant le fonds vélo de 500 millions d'euros par an et en renforçant la prime à la conversion pour les ménages les plus modestes), ou encore une meilleure protection de la santé des plus jeunes "en renforçant les exigences applicables aux établissements recevant des enfants".