Pollution de l'air : l'Alsace en alerte rouge ce jeudi

Face à la prolongation et à l'intensification de l'épisode de pollution de l'air en Alsace, l'agence de surveillance de la qualité de l'air Atmo Grand Est a décidé de classer la région en alerte rouge ce jeudi 25 février. Des restrictions sont à prévoir.

L'Eurométropole de Strasbourg active son plan pollution

Le Bas-Rhin doit passer en alerte rouge dès demain, comme c'est déjà le cas dans le Haut-Rhin aujourd'hui. Les préfectures des deux départements devraient prendre des arrêtés similaires, comme l'abaissement de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes ou l'interdiction de brûler ses déchets verts par exemple, mesures prises par le Haut-Rhin ce mercredi.

De son côté, l'Eurométropole de Strasbourg active son plan pollution : le forfait journée pour les transports en commun sur le réseau de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) passe à 1,80 euros demain, 3 euros pour emprunter un Vélhop pour 24 heures. En cas d’application de la circulation différenciée, tous les transports en commun seront gratuits.

A Mulhouse, la ville encourage aussi les déplacements en transports en commun et vélo en proposant des forfaits avantageux aujourd'hui.

Cet épisode de pollution de type « Mixte » est issu à la fois des particules sahariennes, de la combustion, et des épandages agricoles. Selon Météo France, le vent et la pluie permettront vendredi un lessivage de l’atmosphère sur l’ensemble de la région. Ce qui devrait permettre une amélioration de la qualité de l'air et une levée des procédures.