Pollution de l'air : la préfecture installe un comité Exp'Air pour limiter le trafic automobile à Nice

La préfecture des Alpes Maritimes met en place un comité Exp'Air pour lutter contre la pollution de l'air sur les 6 communes les plus exposées Nice, Cannes, Antibes, Vallauris, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

Ce comité lancé le 16 novembre 2021 est composé de membres techniques et d'élus qui seront consultés en cas de pics de pollution intense. Ils pourront prendre des mesures pour limiter la circulation de certains véhicules : en limitant la circulation à des périmètres définis aux véhicules les moins polluants qui ont la vignette Crit'Air.

Une vignette Crit'Air est obtenue soit lors de l'achat via le constructeur, soit elle eput être demandée sur le site de la préfecture via le site spécial du gouvernement au prix de 3,67 euros.

des particules fines s'infiltrent dans le cerveau

Les particules fines de cette pollution de l'air sont particulièrement nocives pour la santé : elles pénètrent dans le sang et les poumons et peuvent occasionner des inflammations sur de nombreux organes.

Le docteur Véronique Mondain du CHU de Nice assure que de nombreuses études médicales tendent à prouver les dangers de cette pollution. "les plus grosses particules s'arrêtent dans le nez et les poumons ce qui n'est pas forcément hyper grave et provoquent des bronchites et de l'asthme ... mais les plus petites (particules fines) vont être diffusées par le système vasculaire dans tout l'organisme. Elles peuvent s'infiltrer dans le sang et atteindre des organes comme le cerveau, être responsables d'accidents vasculaires cérébraux (AVC).. toucher la croissance des enfants in utéro, intervenir sur des cancers, être responsables d'une partie des obésités et même des maladies mentales et des dégénérescence neurologiques... un spectre extrêmement large".

Et les autres jours on ne respire plus?

Thierry Bitouzé du Collectif Citoyen06 (@CollecCitoyen06) estime que la mise en place "est une blague, de la com', ..., le préfet veut limiter le trafic les jours de pic de pollution soit 10 jours environ par an... mais comment fait-on les autres jours, on ne respire plus? on reste en apnée?... la pollution de l'air est quotidienne sur les grandes villes de Nice, il faut une véritable politique pour multiplier les transports en commun".

L'association a déposé un recours contre le projet d'extension du terminal 2 de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, et un nouveau recours en 2021 auprès de la procureure générale d'Aix-en-Provence pour près de 500 morts à Nice par an imputables à cette pollution de l'air.