Pollution de l'air : vélos gratuits et stationnement plus cher à Marseille

Alors que les Bouches-du-Rhône sont placées en alerte de niveau 1 relative à un épisode de pollution à l’ozone, les premières mesures sont annoncées pour limiter l'usage des véhicules personnels sont annoncées ce jeudi par la Métropole Aix-Marseille-Provence, la RTM, KEOLIS Pays d’Aix et la ville de Marseille.

Vélos gratuits à Marseille

Pour inciter les Marseillais à prendre un vélo, l’abonnement courte durée pour le service “levélo” est gratuit ce jeudi et ce vendredi. Les usagers peuvent ainsi prendre un "ticket 1 à 7 jours", qui leur permet de bénéficier gratuitement des 30 premières minutes de chaque trajet. Les vélos sont disponibles dans plusieurs bornes réparties en ville.

Si le département bascule en niveau 2 d'alerte pollution, la métropole annonce d'ores et déjà que d'autres mesures seront prises pour inciter les usagers à laisser leur voiture au garage, comme la gratuité des parkings relais sur Aix-en-Provence (Krypton, Malacrida, Hauts de Brunet, route des Alpes et Plan d'Aillane), le renforcement de l'offre de métro et de tramway aux heures de pointe ou encore le ticket de bus/métro/tramway valable toute la journée sur tout le réseau.

Stationnement plus cher pour les automobilistes de passage

De son côté, la ville de Marseille annonce des mesures sur le stationnement. Ainsi, les tarifs horaires sont doublés pour les automobilistes de passage et qui utilisent le stationnement payant sur la voirie. En même temps, les résidents bénéficient dès ce jeudi de la gratuité s'ils disposent d'un abonnement journée. cette gratuité est valable s'ils sont garés dans leur quartier de résidence. Objectif là aussi : inciter à ne pas prendre la voiture pour se déplacer.