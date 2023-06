Pollution de l'eau aux résidus de fongicide : "on respecte des principes de précaution" explique l'ARS-Vienne

Le seuil de résidus de Cholorothalonil dans l'eau, dépassé à plusieurs reprises en mai à Lencloître et dans quatre communes voisines, est un niveau de "précaution" affirme l'Agence Régionale de Santé de la Vienne. En fait, les traces de ce fongicide, interdit dans les champs depuis 2020, sont recherchées dans l'eau depuis avril dernier. L'Anses menant toujours des études sur leur dangerosité, c'est un taux de "précaution" qui a été établi et non un taux "toxicité" pour l'homme, détaille Philippe Vansyngel, de l'ARS dans la Vienne, invité de France Bleu Poitou ce 7 juin.

La Vienne est précurseur, les Deux-Sèvres peut-être concernés

Sur l'ensemble du territoire Français, la Vienne est le premier département où de tels taux sont relevés. D'après l'ARS, c'est lié à l'efficacité du dispositif du laboratoire local de recherche. "Notre laboratoire a développé une méthode assez rapidement pour étudier cette molécule un peu difficile à travailler, explique Philippe Vansyngel. Le laboratoire dans les Deux-Sèvres, comme ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, est en train de développer la méthode". Le Chlorothalonil a été interdit en 2020 (utilisé sur des cultures en plein champ, notamment sur les céréales) après que des études aient établi son caractère cancérogène.