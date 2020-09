Pollution de l'eau courante à Apprieu-Colombe : distribution de bouteilles d'eau à la population

La communauté de communes de Bièvre-Est avait donné l'alerte il y a quelques jours. Il est interdit de consommer l'eau du robinet sur les commune d'Apprieu et une partie de Colombe à la suite d'un prélèvement non conforme. Des bouteilles d'eau vont être distribuées à la population.

Des restrictions ont été mises en place depuis ce jeudi par la communauté de communes de Bièvre-Est sur les communes d'Apprieu et une partie de Colombe. L'eau du robinet est polluée et le dernier test réalisé par l'Agence Régionale de Santé n'est pas concluant. Pour aider la population, des bouteilles d'eau vont être distribuées.

L’eau sera distribuée aux horaires d’ouverture de la mairie à hauteur de six litres par jour et par foyer. Pour toute information complémentaire, on peut joindre le 04 76 31 58 66 et se rendre sur le site www.bievre-est.fr.