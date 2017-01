Pollution : retour à la normale et levée des restrictions sur les routes en Côte-d'Or

La qualité de l'air est revenue à des taux normaux ce lundi en Côte-d'Or. Après plusieurs jours d'une alerte pollution aux particules fines, les restrictions de vitesse sont levées.

On peut dire merci à la pluie. Elle permet aux particules fines présentes dans notre air depuis plusieurs jours, de tomber enfin sur l'ensemble de la région Bourgogne et notamment sur la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire maintenues en alerte rouge jusqu'à ce week-end. Le pic de pollution aura duré presque une semaine. La vitesse était réduite de 20km/h sur tous les axes.

Les restrictions de vitesse sont levées

Cependant, prévient Atmosf'Air Bourgogne, les concentrations restent élevées dans le Sud de la Bourgogne mais le seuil d'information ne devrait pas être dépassé pour autant. Les préfectures des départements ont donc levé les restrictions de vitesse sur les routes.

Les femmes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées doivent rester vigilantes. Les personnes souffrant de pathologies respiratoires pourraient encore ressentir les effets du pic de pollution pendant quelques jours.