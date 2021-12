Polyclinique de Bezannes : les syndicats dénoncent le mal être des personnels de Courlancy

Un préavis de grève a été déposé lundi 29 novembre, et si les personnels ne sont pas encore en grève pour l'instant, les syndicats CFDT et Force ouvrière dénoncent un mal être généralisé chez les personnels du groupe Courlancy.

Il y a déjà eu en octobre la grève des sages femmes à la maternité de la polyclinique de Reims Bezannes, et voilà que c'est l'ensemble du personnel du groupe Courlancy à Reims qui est appelé à se mobiliser. En tout cas, un préavis a été déposé le 29 novembre par les syndicats CFDT et Force ouvrière pour dénoncer "la dégradation des conditions de travail et le manque d'effectif subis depuis des années". Car le malaise date bien d'avant la crise du Covid.

Là on se retrouve dans une usine

La polyclinique de Reims Bezannes a été classée en 2021 pour la deuxième année consécutive "meilleure clinique de France" par le magazine le Point. Et Marie-Pierre Trochain, déléguée Force ouvrière au groupe Courlancy, ironise : "ben oui on a un super établissement puisqu'on a encore été réélus meilleure clinique de France mais on voit pas l'envers du décor...". Force ouvrière et la CFDT avaient demandé une étude sur les risques psycho sociaux, avant 2020.

Et justement le déménagement à Bezannes dans ce qui est considéré comme la plus grande clinique privée de France n'a pas arrangé les choses selon Valérie Mathieu déléguée CFDT au groupe Courlancy : "là on se retrouve dans une usine". En cause notamment les changements de plannings "récurrents", et les cadences pour certaines professions. "Les ASH [les agents hospitaliers chargés de l'entretien et du nettoyage des chambres], elles étaient 2 pour faire 34 lits, maintenant c'est une ASH pour 34 lits!", souligne Valérie Mathieu.

Revalorisation des salaires pour les plus bas salaires

Trois ans après l'ouverture de la flambant neuve Polyclinique de Reims Bezannes, Force Ouvrière et la CFDT estiment que les conditions de travail se sont dégradées pour le personnel et soulignent que les salaires n'ont pas augmenté dans le groupe Courlancy depuis... 2013. Les deux syndicats demandent la refonte des grilles salariales notamment pour les bas salaires.

"On dit depuis de nombreux mois que ça va pas, que les personnels saturent, et par exemple au niveau du Covid la direction de Courlancy n'a fait aucun geste financier en interne alors que les gens se sont donnés pour les malades", explique Marie Pierre Trochain, déléguée Force ouvrière.

Des personnels réquisitionnés avant même la grève

Les syndicats regrettent le manque de dialogue alors que la direction a réquisitionné les personnels dès ce lundi 6 décembre en prévision d'une grève. La direction de Courlancy, contactée ce lundi 6 décembre, n'a pas souhaité faire de commentaire sur le conflit social en cours. A noter que la Polyclinique de Reims Bezannes a déjà connu trois directeurs différents en trois ans.