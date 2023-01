Polyclinique : les urgences quittent le centre-ville de Pau dès ce mardi

C'est la fin des urgences dans le centre-ville de Pau à partir de ce mardi. Conséquence de la fusion entre les deux polycliniques . Le service des urgences du site de Marzet ferme à 9h et les urgences ouvrent à 16h à Navarre, au 8 boulevard Hauterive, près du centre hospitalier. L’idée est d’inciter les gens à aller sur ce nouveau site qui peut accueillir plus de monde.

La polyclinique Pau Pyrénées à la rescousse du service public ?

Ceux qui voulaient éviter d’aller jusqu’à l’hôpital de Pau et préféraient le site de Marzet, devront désormais aller obligatoirement à l’extérieur du centre-ville. La direction de la polyclinique Pau Pyrénées explique qu'il s'agit d'élargir l’offre. Le service des urgences de Marzet accueillait chaque année 12.000 patients. La capacité double puisque le nouveau site des urgences de la polyclinique de Navarre pourra accueillir jusqu’à 25.000 patients par an.

Autre objectif : absorber ce que l’hôpital de Pau ne peut pas faire. Il est souvent engorgé et a récemment mis en place un accueil filtré la nuit, et ce pendant plusieurs semaines. Cela permettra aussi d’aider les urgences d’Oloron-Sainte-Marie et d’Orthez qui ont parfois dû fermer l’année dernière.

Le groupe privé GBNA

Comment fait cette polyclinique pour ouvrir un nouveau service, plus grand, alors que le public peine à maintenir ce service ? La différence se situent évidemment dans les investissements réalisés par le Groupe Bordeaux Nord Aquitaine qui détient la polyclinique. 1.200.000€ ont été investis en 2022, pareil en 2021, pour le matériel par exemple. 700.000€ ont été consacrés aux ressources humaines, pour les salaires des équipes.