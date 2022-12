Polyclinique Pau Pyrénées : un service d'urgences va ouvrir sur le site de Navarre

C'est le point final de la fusion entre la polyclinique Marzet et la polyclinique Navarre à Pau. Après plusieurs années de travail en ce sens, la direction a annoncé le nom de ce nouvel établissement issu de la fusion des deux : "Polyclinique Pau Pyrénées" . Concrètement cela ne va quasiment rien changer. Les deux sites existent toujours, aucun personnel n'a été licencié. "C'est un projet qui amène du sens et une dynamique d'intelligence collective pour créer de la valeur et des projets" souligne le directeur Lionel Tirefort.

Quand le privé fait ce que le public ne peut pas faire

La polyclinique Pau Pyrénées compte 1.100 salariés, 300 à Marzet, 800 à Navarre. La grosse nouveauté de cette fusion achevée est la fermeture des urgences à Marzet, pour un site plus important à Navarre. Cette ouverture est possible grâce aux investissements qui ont été faits ces dernières années. 700.000 euros pour les ressources humaines. Il y a eu un alignement des salaires, à la hausse, entre les équipes de Marzet et Navarre. Par ailleurs, depuis deux ans, 1.200.000€ sont investis chaque année dans le matériel biomédical (renouvellement, achat de nouveaux instruments, etc.).

Un service d'urgences va donc ouvrir dans les prochaines semaines sur le site de Navarre. Ces urgences pourront recevoir jusqu'à 25.000 patients par an. C'est plus du double de la capacité de Marzet qui enregistrait 12.000 passages chaque année. Hervé Letourneux, chirurgien urologue, est ravi du changement : "Ça va venir en doublon avec l'hôpital de Pau et avec d'autres services d'urgences à Oloron ou à Orthez qui ont malheureusement dû fermer par moments."

Plusieurs médecins généralistes vont s'installer dans les anciens locaux des urgences de Marzet. Trois médecins généralistes seront présents dans un premier temps, puis cinq selon les prévisions de la direction. Ces médecins auront des plages horaires pour des consultations sans rendez-vous.