Comme plusieurs autres centres de dépistage et de vaccination dans le Puy-de-Dôme, Polydôme va cesser ce type de services, face à une situation sanitaire qui semble s'améliorer.

Polydôme : le centre de vaccination et de dépistage fermera début mars

A compter du vendredi 4 mars, 14h30, il ne sera plus possible de se faire dépister ou vacciner au Polydôme, à Clermont-Ferrand. L'activité cessera aussi pour les centres de vaccination de Chamalières et des Combrailles à cette date-là ; puis le 5 mars pour le centre de Volvic. A Billom en revanche, le centre de vaccination ferme ce vendredi 25 février.

L'Agence régionale de santé assure que malgré ce redimensionnement de l'offre vaccinale, il sera toujours possible de répondre à la demande. En effet, le Puy-de-Dôme aura alors une capacité de 11 000 rendez-vous/semaine, alors que la demande dans les centres de vaccination est actuellement de 6 000 rendez-vous /semaine. Le préfet et l’ARS se disent prêt à réarmer de nouvelles lignes si nécessaire.

Pour rappel, les centres de vaccination du CHU de Clermont-Ferrand et des CH d’Ambert, Issoire, le Mont-Dore, Riom et Thiers demeurent ouverts, tout comme l’antenne de vaccination située dans le quartier prioritaire de la ville, Croix de Neyrat. Il est aussi toujours possible de prendre rendez-vous chez son médecin pour obtenir une injection.

Au 25 février, dans le Puy-de-Dôme, 526 584 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 et 521 150 personnes sont déjà complètement vaccinées et 398 623 ont reçu une dose de rappel.