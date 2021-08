Pompiers de Paris : vers une diminution des morts "évitables" grâce à un coffre réfrigéré

Les transfusions sanguines réalisées sur place et lors de l'acheminement au bloc pourraient sauver des dizaines de vie par an à Paris en petite couronne selon la BSPP

Les pompiers de Paris travaillent sur un projet de transfusion sanguine, depuis les ambulances de réanimation, qui permettrait de stabiliser la situation de la victime jusqu'à son arrivée au bloc opératoire. Si les essais sont concluants, il pourrait être utilisé dès le printemps prochain.

Accidents de voitures, attaques au couteau, tir de balles… Lorsque les pompiers interviennent pour sauver des vies, ils ont un objectif : stabiliser la victime et l’emmener au plus vite à l’hôpital afin qu’elle perde le moins de sang possible. Malgré cela, des décès surviennent avant l’arrivée au bloc et après avoir perdu beaucoup de sang. C’est ce nombre de morts évitables que la BSPP (Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris) veut réduire.

Simplifier le protocole pour les transfusions sanguines, qui est actuellement très long

Après un an de recherche, le bureau de santé d'urgence de la BSPP expérimente actuellement un process qui pourrait tout changer, grâce à l'application immédiate de transfusions sanguines.

Aujourd'hui, la procédure est très peu utilisée tellement elle est longue et laborieuse "et on ne peut se permettre le luxe d’attendre" explique le docteur Olivier Stibbe, médecin chef du bureau de médecine d’urgence de la BSPP : "Depuis le lieu de l'intervention, le médecin de la brigade doit lancer une procédure avec le centre de transfusion sanguine le plus proche du lieu de l’incident, ainsi que le SAMU du département concerné, afin de récupérer des poches de sang auprès du centre de don du sang. Une fois cette étape validée, il faut faire appel aux motards de police ou de gendarmerie pour acheminer le plus rapidement possible le sang sur le lieu de l’accident."

Une méthode peu adaptée à une prise en charge rapide, tellement elle est longue, et peut nécessiter jusqu’à 40 minutes d’attente. Si bien que très peu de médecins urgentistes y ont recours et préfèrent conduire le patient le plus rapidement possible à l'hôpital le plus proche. Elle est utilisée uniquement lorsque des personnes ne peuvent être transportées : "lorsqu'elles se retrouvent incarcérées ou bloquées sous un métro par exemple" poursuit Olivier Stibbe.

Plusieurs dizaines de morts pourront peut-être être évitées l'an prochain

Lorsque les pompiers interviennent, "les décès sont parmi les gens qui saignent", précise le médecin. Ces morts pourraient être évités grâce à une véritable révolution du process qui fait aujourd'hui l'objets de nombreux tests, dirigés depuis la cellule de médecine d'urgence, à la caserne de la porte Champerret.

Ces tests reposent sur un petit coffre fort, réfrigéré, gros comme une glacière, prévu pour contenir trois poches de sang, de groupe sanguin 0 négatif, donneur universel. A terme, chaque ambulance de réanimation de la BSPP sera dotée de ce frigo de haute technologie, prêt à permettre une transfusion depuis le lieu d'intervention jusqu'à l'arrivée au bloc.

La BSPP travaille étroitement depuis plusieurs mois avec l'entreprise allemande Nelumbox pour l'élaboration de ce coffre réfrigéré - Nelumbox

Une ouverture du frigo à distance par le centre de transfusion des armées

Après un an de recherche et de prospective, les médecins de la BSPP ont rencontré une petite entreprise allemande, Nelumbox, capable de réaliser leur projet et de respecter un cahier des charges très rigoureux. "Autant, il est facile de transporter et d’avoir des médicaments dans un véhicule. Autant, c’est compliqué d’avoir du sang à disposition. Il y a des contraintes réglementaires, des contraintes de conservation pendant le transport. Et un petit frigo classique ne serait pas assez fiable et sécurisé", explique le médecin responsable de la recherche, à la brigade.

Pour être utilisé, le sang doit rester à une température constante, entre 2 et 6°. Des batteries, capables de tenir 24 h, sont prévues en cas de panne, quelles que soient les conditions extérieures. Des capteurs, relié à un GPS gèrent l’hygrométrie (taux d'humidité) et permettent de mesurer la température tout en effectuer une traçabilité. Enfin seul le centre de transfusion sanguine des armées, à l'hôpital Percy, sera habilité à ouvrir ce coffre réfrigéré, automatiquement, à distance. "Sa porte est équipée d’un système de verrouillage par carte pour sécuriser son accès et respecter une certaine procédure".

D'ici le printemps 2022, les six ambulances de réanimations de la BSPP pourraient être dotées d'un coffre réfrigéré permettant de stocker des poches de sang - BSPP

Si les tests sont concluants, les six ambulances de réanimation de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris seront équipées de ce réfrigérateur en mars ou avril 2022.

Actuellement, la BSPP, qui couvre Paris et la petite couronne, a recours à cinq transfusions par an, sur le lieu de l'accident. D'après les calculs du bureau de médecine d'urgence des pompiers de Paris, elle pourrait utiliser ces poches de sang embarquées six fois par mois à l'avenir. Soit 72 fois par an.

Dans l'ADN de la BSPP : la quête permanente d'amélioration et d'innovation

La brigade des sapeurs-pompiers de Paris n'a de cesse d'améliorer les matériaux et procédures qu'ils emploient. "Nous sommes des militaires, et c’est toujours dans notre ADN d’améliorer nos procédures, notre matériel, nos moyens" explique le capitaine Philippe Schupp, du bureau de la communication de la BSPP, porte de Champerret. "On teste également depuis quelques mois une lance diphasique : une tuyau brumisateur qui projette moins de volume d’eau. Ce qui permet d'éviter d'inonder totalement un foyer".

Le capitaine Schupp rappelle par ailleurs que lors les attentats de 2015, les pompiers de Paris ont eu à gérer de nombreux blessés par balles. Depuis, leurs ambulances sont dotées de garrots plus performants.

En savoir plus sur l'expérimentation de transfusion sanguine dans les ambulances de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris : AlloDixHuit, le site de communication de la BSPP.